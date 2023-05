Organizaciones rechazan la gestión de Bukele en sus 4 años

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

Organizaciones populares se concentraron este domingo en el Parque Cuscatlán para condenar los diferentes abusos que se han cometido por parte Gobierno liderado por Nayib Bukele, presidente de la nación, quien busca su reelección a pesar de ser prohibida por la Constitución de la República.

Sonia Urrutia, del Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular (BRP), recordó que lo primero que hizo Bukele fue asaltar la Asamblea Legislativa el 9 de febrero de 2020, luego, el 1 de mayo de 2021, a través de sus diputados, destituyó a magistrados legítimos de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia; en agosto de ese mismo año, y siempre a través de sus diputados, se removieron los jueces de la República mayores de 60 años. Estas acciones solo fueron las iniciales, ya que Bukele anunció que correría como candidato a la Presidencia de la República, algo estrictamente prohibido por la Constitución de El Salvador.

Bukele ha hecho todo lo que esté a su alcance para que “lo alaben”, desde acciones populares hasta promover leyes que benefician a su círculo cercano, así como para blindarse “de toda su corrupción”, planteó Urrutia.

“Bukele actúa similar a (Adolf) Hitler”, comentó Urrutia, en referencia a que Bukele en su campaña dijo que sería diferente y no cometería los errores de partidos anteriores; “pero ha venido echándole la culpa a los anteriores”, esto ya que Bukele y sus diputados no han cambiado su discurso desde hace ya un buen tiempo, culpan a los partidos políticos que gobernaron por no hacer una buena gestión; sin embargo, los mismos problemas más sentidos por la población todavía existen, tomando en cuenta que Bukele ya está por finalizar su gestión constitucional. A diario se ve que las familias salvadoreñas no pueden costearse la vida; el empleo en la juventud es escaso, la migración irregular a EUA sigue en el día a día, estos por mencionar algunos.

Sonia Urrutia enfatizó que si Bukele llega a ganar las elecciones de 2024, a pesar de que estaría cometiendo una ilegalidad, gobernaría en medio de una crisis. “Creemos que él puede ganar la presidencia, pero aquí va a ver un levantamiento del pueblo salvadoreño”.

Una de las acciones que Bukele ha hecho es imponer un régimen de excepción que, si bien ha bajado el índice delincuencial, este ha permitido la violación a derechos humanos de miles de personas que nadie tiene que ver con pandillas. “Lo que sucede en las cárceles es grave, hay mucha gente inocente que está falleciendo sin poderse comprobar algún delito”, enfatizó Urrutia.

“Como Bloque de Resistencia hemos dicho que todo gobierno tiene derecho de poder combatir las estructuras criminales, pero también a las estructuras de cuello blanco porque en el gobierno hay mucha corrupción”, concluyó Urrutia.