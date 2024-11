Organizaciones demandan “Mesa Trinacional” y participación social por el río Lempa

Gloria Silvia Orellana

Las organizaciones que integran la Red por el Rescate del Río Lempa exhortaron a la administración del presidente Nayib Bukele, a trabajar con todos los actores sociales, como las autoridades municipales, ciudadanía y organizaciones no gubernamentales, a fin de garantizar inclusión y transparencia en la inversión de los fondos del canje de deuda por naturaleza.

“El trabajo es de todos, no puede ser de otra manera más que Estado, ciudadanía y organismos nacionales e internacionales con los que contamos. Solo así podríamos transformar la triste historia que tenemos con el río Lempa”, dijo Héctor Aguirre, gerente ejecutivo de la Mancomunidad Trinacional Fronteriza Río Lempa e integrante de la Red por el Rescate del Río Lempa.

Sobre el “canje de deuda por naturaleza”, Aguirre explicó que la deuda que tiene el Estado salvadoreño con Estados Unidos es 1030 millones de dólares.

Un total de $352 millones de esa deuda, serán asignados al Programa de Conservación y Restauración del Río Lempa, que administrará FIAES y CRS, los que serán entregados anualmente en cuotas de $9.5 millones, y serán para rescatar este recurso natural.

“En ese contexto, este programa, que tiene un plazo de 20 años, con una asignación de 9. 75 millones de dólares, es importante. Sin embargo, no es suficiente para rescatar, recuperar y restaurar una cuenca tan dañada entre Guatemala, Honduras y El Salvador, que la rodean y fundamenal para El Salvador”, explicó.

Aguirre consideró “urgente” que el gobierno salvadoreño convoque a sus homólogos para crear una “mesa trinacional”, y así discutir la intervención que hará El Salvador en la parte baja de la cuenca del río Lempa.

“Esta iniciativa debe integrar a los tres países. El Salvador está obligado por estar cuenca abajo, entonces, puede concertar con ambos países un instrumento regional, llámese tratado, que sea capaz de detener el deterioro que sufre el Lempa, y no sólo por extracción minera, también otros impactos que genera la acción humana en los territorios”, expresó.

“Creo que tenemos suficiente capacidad como país para transformar esta realidad en la medida que el Estado sea democrático e incluyente. No es posible generar un cambio de esta naturaleza que es histórico por el deterioro impresionante que se registra en el Lempa”, acotó Aguirre.

Organizaciones sociales no han sido consultadas

En cuanto a los anuncios hechos por la prensa oficial sobre la realización de “consultas ciudadanas” en el marco del proyecto del canje de deuda por naturaleza, Aguirre expresó su preocupación que la información oficial dista de la realidad en los territorios.

“Hasta el día de hoy no conocemos qué entidades participaron de la consulta ni de qué consulta se habla. Ahora, esta es la transparencia y es la participación que nosotros estamos exigiendo, que sea real en los territorios”, agregó.

“Es imposible transformar solo desde la voluntad del Estado al río Lempa, y menos si no se incluyen a Guatemala y Honduras. Y por esto nos extraña que no conocemos esas entidades que menciona (información oficial). Hemos consultado, a la población en el territorio y no saben quiénes son”, reiteró Aguirre.

Sobre la importancia que estos fondos lleguen en proyectos con la población local, Aguirre consideró importante contar con una ley marco que garantice su cumplimiento.

El anteproyecto de la Ley de Protección Conservación y Restauración del Río Lempa puede “anclar” los recursos económicos y obligue al Estado garantizar la inversión a lo largo de los próximos 20 años, como mandata el acuerdo del canje de deuda.

“Queremos quitarle la discrecionalidad al uso de los recursos económicos, porque en cinco años podría haber otra emergencia de cualquier naturaleza. Y se pueden desviar los recursos para responder a esa crisis, pero no con una ley”, señaló Aguirre.

Mujeres las más afectadas por el agua en los territorios

Nelly Rivera de la Asociación de Mujeres Ambientalistas (AMAES), manifestó su inquietud con el documento de agua y saneamiento que financian al gobierno de El Salvador, al comentar que no han considerado en ningún momento la cuenca del río Lempa, desde su lugar de nacimiento.

“Desde este espacio (AMAES) se han hecho diferentes acciones como el anteproyecto de ley para la protección del río Lempa, y en este momento el análisis para ver este tema del canje de la deuda en proyectos para las comunidades y grupos interesados, y en especial aquellos que han sido afectados y especificar la equidad de los beneficios”, argumentó.

“Hemos propuesto principios como gobernanza y participación democrática, que serán los desafíos fundamentales del gobierno salvadoreño, que deben ser inclusivos permitiendo la participación activa y escuchar los aportes provenientes de la sociedad civil sobre la preservación del Lempa”, indicó Rivera.

Amalia López, del Movimiento Ecofeminista de El Salvador, agregó que la transparencia y la auditoría social en todas las fases del “canje de deuda” es un proceso más dinámico y fluido cuando la población se sume al esfuerzo de salvar a este cuerpo de agua.

“Sobre los compromisos de El Salvador, se debe prestar atención a las cosas que están en el acuerdo y una de las que preocupan es que todo lo establecido en convenio está en la Ley General de Recursos Hídricos, normativa que a 2 años de aplicada todavía tiene falencias”, señaló.

“Con el canje de deuda, que no es nada nuevo para El Salvador, entendamos que no es regalo, sólo es un refinanciamiento de su tarjeta de crédito ilimitada, que por esa razón son recursos (impuestos) de la población salvadoreña, por tanto, es necesario que la población haga contraloría de cómo se van administrar esos recursos”, reafirmó López.

De igual manera, la Red por el Rescate del Río Lempa demandó el cumplimiento de los compromisos exigidos en el convenio de Canje de Deuda por Naturaleza al Estado salvadoreño, como el establecimiento de un “organismo de cuenca”, que afirmaron deberá supervisar y conservar la Cuenca del río Lempa.

Como segunda acción el gobierno se comprometió a “elaborar un plan de recursos hídricos” que tendrá que permitir un avance adecuado en el manejo integral del Lempa y todos los ríos del país.

Así como un “protocolo” ante la emisión de permisos del uso de agua, porque consideran que el sector privado utiliza el agua sin ningún control y tampoco pagan cánones adecuados por el uso y extracción que hacen del agua en el país.

