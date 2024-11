“Estoy orgulloso de que me critiquen, de que sean severos”: David Dóniga

Rebeca Henríquez

@RebeHenriquez

Pese a la victoria agónica que tuvo la selección este jueves por la noche ante la selección de Bonaire, en la Liga de Naciones de CONCACAF (LNC), el técnico del azul y blanco, David Dóniga, dijo estar orgulloso por ser criticado de forma severa tras el partido, y analizó otros pormenores del encuentro.

“Lo más importante, evidentemente, es ir cumpliendo con el objetivo que nos marcamos, que eran 6 de 6, llevamos 4 de 5, nos falta una, así que eso es lo más importante, sin duda, el haber ganado. El partido ya lo habéis visto, hemos tenido muchas ocasiones, entiendo que se podía haber abierto mucho antes, incluso, se podía haber cerrado después del primer gol, pero como dices, el objetivo está claro y lo marcamos desde un principio”, dijo el técnico.

Dóniga agregó que al completar 12 puntos en la competencia les permitirá llegar a la última jornada dependiendo de sí mismos y tienen la oportunidad de darle a la afición una victoria más en casa por lo que dijo estar agradecido con toda la gente que ha acompañado al combinado nacional. “Sentimos su aliento y nos sentimos orgullosos de representarles”, destacó.

A pesar de la sufrida victoria que tuvo el equipo, el español dijo estar emocionado por ganar después de 3 años en el Cuscatlán, donde, desde octubre de 2021 no se había cumplido una victoria para el equipo, y dijo ser motivo para que la afición pueda llegar este domingo al partido contra Monserrat.

A nivel colectivo, Dóniga reconoció que tuvieron muchas ocasiones, pero faltó materializar el gol. Hubo muchos tiros, muchos córners que crearon problemas y que por obvias razones le hubiese gustado tener el control en el resultado desde el inicio del encuentro.

Una de las frases destacadas de Doniga fue: “estoy orgulloso de que me critiquen”, por la polémica victoria que daba para goleada.

“A la afición hay que darle, a la afición no se le pide nada, la afición es soberana y lo que tenemos que hacer nosotros es ganar, que es lo que quieren, para que estén contentos y es nuestra obligación. Así que respeto al máximo, estoy orgulloso de representar a vuestro país, que ya es el mío, y estoy orgulloso de que me critiquen, de que sean severos porque lo que quiero es darle satisfacción al eje para lo que trabajo. Hay mucha gente contenta, pero a los que no están contentos el domingo vamos a intentar que se salgan satisfechos”, puntualizó el entrenador.

“No podemos querer llegar más lejos de lo que estamos, por favor, pensemos en enero, dónde estaba este equipo y dónde está ahora, pensemos lo que fue el año pasado, un descenso a Liga B, y tener la posibilidad de brindar a la afición un ascenso a Liga A en solo un año”, reflexionó el técnico.

