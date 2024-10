“Esperemos que ese cuarto paso podamos rematarlo”: David Dóniga

Rebeca Henríquez

La Selecta sacó un sufrido triunfo ante la selección de San Vicente y las Granadinas, en el primer capítulo de la serie doble del combinado nacional en la Liga de Naciones de la CONCACAF (LNC). El técnico del equipo nacional, David Dóniga dio sus valoraciones respecto al cuarto encuentro de la competencia.

A pesar de que el combinado cuscatleco encontró la ventaja por parte de Styven Vásquez sobre los 20’ del encuentro, el equipo se desmoronó en la cancha luego del gol, y permitió el crecimiento del cuadro caribeño, y que llegara el gol a los 43’, para finalizar el primer tiempo 1-1.

El empate por la mínima sobre el primer periodo se rompió a los 70’, con el segundo tanto de San Vicente que puso en dificultades a El Salvador. Sin embargo, con el ingreso de Bryan Landaverde y Santos Ortiz, La Selecta tuvo una mejoría.

El segundo para el equipo de Dóniga fue gracias a la presión que salió a hacer Santos Ortiz, ya que le robó el balón al arquero de San Vicente y marcar su gol a los 70’. Y tras esta acción, Francis Castillo marcó en su debut. Con la victoria a El Salvador salvó su liderato y conservó su invicto.

El técnico de la selección salvadoreña apuntó que esperan que el cuarto paso en esta fase de grupos de la liga de Naciones puedan “rematarlo” a pesar de que seguro que no será fácil y que en esas circunstancias no gana cualquiera, ante este tipo de rivales

“3 de 3 (victorias), ya nos quedan otras 3, esperemos que ese cuarto pasito podamos rematarlo, no va a ser fácil, ya hemos visto que aquí no gana cualquiera y muy contentos por los chicos, muy contentos por todos los que no han podido venir por lesión, por todos los que tenemos esperando a la recuperación”, remarcó Dóniga. El guardametas del azul y blanco, Mario González, también apuntó que fue un encuentro sufrido y complicado por el equipo y por todos los factores, pero que se cumplió lo más importante que era sacar los tres puntos.

Una de las figuras más importantes del encuentro, Santos Ortiz, quien fue el encargado de poner el empate, aseguró sentirse contento de la oportunidad de vestirla la azul y blanco, y dijo estar agradecido con la gente que apoya el combinado nacional.

“Era importante hoy sumar estos tres puntos, obviamente para el próximo partido llegar con más posibilidades de meterlos a la clasificación, a lo que queremos. Yo creo que se viene haciendo un buen trabajo, a veces pensamos que el rival no tiene sus cualidades, la verdad que es una selección muy complicada donde andan jugadores muy rápidos, pero lo supimos contrarrestar y lo importante al final de la noche son los tres puntos que se van a El Salvador”, mencionó Ortiz.

