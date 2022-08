Olivia Newton-John, estrella de ‘Grease’, muere a los 73 años, informa su familia

«La música siempre me ha ayudado a sanar, y ahora es mi esperanza que inspire sanación en otros», dijo en 2007 a un periodista según fue citada por The Washington Post la cantante que entonó melodías para presidentes y personas enfermas y discapacitadas. De hecho, sus más recientes álbumes abordaban el amor, la amistad y la superación de momentos traumáticos, agrega ese periódico.

La artista nacida en Gran Bretaña y criada en Australia dedicó también varios álbumes y conciertos a recaudar fondos para la investigación y detección temprana de esta enfermedad, incluyendo la construcción de un centro de salud bautizado en su honor en su natal Melbourne.

«No me gusta decir ‘que batallo'», dijo desafiante a Seven TV de Australia en septiembre de 2018 tras anunciar una recurrencia del cáncer por tercera vez. «Me gusta decir ‘ganaré’ porque ‘batalla’ genera esta rabia e inflamación que no quieres», agregó.

Newton-John es principalmente conocida por protagonizar el musical ‘Grease’ en 1978 junto a John Travolta, la estudiante que cambió su falda larga y peinado inmaculado por unos pantalones ajustados. Ese personaje resonó con personas en todo el mundo y todavía roba corazones habiendo pasado décadas de su estreno.