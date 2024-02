OEA preocupada por escrutinio legislativo, pide al TSE que tome el control 

Samuel Amaya

@SamuelAmaya98

La Misión Electoral de Organización de Estados Americanos (OEA) en El Salvador manifestó su preocupación por la demora y falta de uniformidad del escrutinio final, además, señaló que el Tribunal Supremo Electoral7 no tiene el control del escrutinio legislativo.

«La Misión ha observado una falta de control por parte del Tribunal Supremo Electoral (TSE) sobre el desarrollo de esta etapa en la que, en muchas ocasiones, las decisiones quedan en manos de los representantes de los partidos políticos», esto en referencia a que es el partido Nuevas Ideas quien controla el escrutinio para Asamblea Legislativa. La Misión observó que, a pesar de que los miembros de mesa cuentan con un instructivo para llevar a cabo sus tareas los procesos de revisión «no se realizan de manera estandarizada».

Esto se debe a que, en la mayoría de los casos, el contenido no se conoce, no se tiene en cuenta, o no responde a los casos que se presentan. «Por ejemplo, en la mayoría de las mesas observadas no se coteja el padrón de firmas con la cantidad de boletas utilizadas».

Asimismo, la Misión destacó que la capacitación de las personas a cargo de la digitación es deficiente, lo que ha provocado retrasos y diferencias importantes en los tiempos de procesamiento».

En ese contexto, la Misión de la OEA en El Salvador observó que no se ha respetado el número de vigilantes establecido por partido político, y que el partido Nuevas Ideas cuenta con una cantidad de personas notoriamente superior que el resto. Asimismo, «este partido en ocasiones ha asumido una actitud dominante e intimidatoria contra las personas que representan a otros partidos y contra los observadores».

También, la Misión rechazó enérgicamente y denunció que uno de los representantes de Nuevas Ideas obstaculizó el trabajo de la Misión durante la madrugada de este sábado inhibiendo que una de sus observadoras presenciara el conteo en una de las mesas escrutadoras.

«La Misión considera fundamental que el TSE asuma el control del proceso de escrutinio generando un espacio que brinde condiciones de equidad y transparencia para todos los funcionarios, representantes de partidos, observadores nacionales e internacionales y la prensa.