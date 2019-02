Observadores internacionales destacan elecciones “sin mayores inconvenientes”

Oscar López

@OscarCoLatino

Un grupo de observadores internacionales presentó su informe sobre el proceso electoral en el que los salvadoreños votaron para elegir al próximo presidente del país. El informe destaca que la votación se realizó sin mayores inconvenientes.

Alejandro Rusconi, observador internacional, comentó: “en términos generales podemos afirmar que la jornada electoral fue bien organizada y transcurrió en forma ordenada, en un ambiente de respeto y tranquilidad cívica, lo que demuestra el nivel democrático de ésta sociedad”.

Los observadores internacionales recomendaron al Tribunal Supremo Electoral (TSE) trabajar por superar aspectos técnicos, que de alguna manera dificultaron el proceso para los ciudadanos que acudieron a los centros de votación.

“Son cuestiones técnicas que son mínimas, por ejemplo, vimos que se retrasaron algunas mesas porque no funcionaba la almohadilla con la tinta, eso es mínimo. No vimos incidencias mayores, el proceso se realizó con total transparencia”, declaró Rusconi.

De igual forma, los observadores internacionales recomendaron al TSE mejorar el proceso de votación para los salvadoreños en el exterior, debido a que hubo “bastantes irregularidades”, además, desde que dicha forma de votar se implementa, la cantidad de salvadoreños que lo utilizó ha disminuido significativamente.

“Las instrucciones que se mandaron para enviar el voto eran confusas, a tal grado de que había una oportunidad de votar por la primera y segunda vuelta, pero no estaba claro en qué sobre se tenía que poner la papeleta de segunda vuelta, cuando se pusieron en el mismo sobre, se anuló el voto, eso me parece que no es el espíritu con el que se originó el voto para los salvadoreños en el exterior”, dijo Ana Sol Gutiérrcongresista estadounidense y miembro del grupo de observadores internacionales.

Gutiérrez agregó que el TSE debe revisar el proceso utilizado para el voto en el exterior ya que aseguró los salvadoreños que residen en otros países tienen interés de participar en el proceso electoral, pero no se informa sobre las fechas en las que se deben inscribir al padrón electoral, además, consideró que el proceso en sí permite muchas posibilidades de error.

“Hay que hacer una revisión muy profunda sobre el proceso para el voto en el exterior, hubo una disminución, hubo 10 mil inscritos, después bajó a 5 mil y ahora solo participaron tres mil, vamos en la dirección opuesta”, concluyó Gutiérrez.