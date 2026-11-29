Obispos centroamericanos señalan que liderazgos autoritarios no son la solución a los problemas regionales

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Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

La Asamblea del Secretariado Episcopal de América Central (SEDAC) señaló que los problemas regionales no se solucionan con decisiones individuales, sino con decisiones comunes a través de personas con valores “auténticamente democráticos”.

A través de un video publicado por la Televisión Católica Arquidiocesana, el arzobispo de San Salvador, José Luis Escobar Alas, dijo que, frente a la globalización de la indiferencia, “estamos llamados a trabajar unidos por la justicia y el desarrollo integral de todo nuestro Istmo”.

Por lo que, los responsables de las naciones deben ser conscientes de su “alta obligación” de crear mejores condiciones de vida y promuevan políticas que defiendan a los pobres y más vulnerables”, destacó el padre.

Además, el líder religioso sostuvo que se debe fortalecer la fraternidad y la solidaridad, porque así, se podrá enfrentar la realidad que golpea a las comunidades con la polarización, violencia, pobreza y la migración forzada.

Alas sostuvo que no se puede pretender encontrar soluciones individuales a estos problemas, sino por el contrario, se debe responder tomando decisiones comunes que favorezcan cambios reales.

“Necesitamos personas con valores auténticamente democráticos que ayuden a superar la crisis que estamos viviendo sin caer en la tentación de creer que la solución a los problemas sería de liderazgos autoritarios”, remarcó el arzobispo.

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