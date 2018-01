El nuevo proyecto de Mario Sibrián

Steven Rosales

@SRosales_H

Mario Sibrián devoto el pasado lunes 1 de enero como presentador en Noticias TCS Plus, el locutor y ahora presentador esta feliz por esta nueva etapa de su vida.

¿Cómo ha sido el recibimiento que le han dado en TCS Plus?

R/ Muy acogedor, el equipo de prensa ha sido muy incluyente y me han hecho sentir como si formase parte de la empresa hace mucho tiempo. Oscar Samurai es el productor, Julio Rosales el jefe de prensa, Mao Hernández presenta deportes y los espectáculos con Alba Delgado, sinceramente TCS es una empresa que goza de mucho prestigio y a la vez es la gran escuela en los medios de comunicación en El Salvador.

¿Cómo se siente con este nuevo proyecto?

R/ Contento y comprometido, si bien es cierto el formato informativo siempre me llamo la atención, hoy que estoy dentro me doy cuenta de la responsabilidad que esto conlleva. Pues implica estudiar día a día el acontecer informativo, leer se convirtió en un hábito más constante para desarrollar el trabajo de mejor manera.

¿Ya había tenido un acercamiento con las cámaras de televisión o es primera vez?

R/ Es primera vez, la radio, me permitió acercamientos a las cámaras como invitado, pero nunca una titularidad. Hoy agradezco la oportunidad que me brindan y la confianza sobre todo depositada en un potencial que poco a poco voy desarrollando.

¿Cómo tomaron la noticia sus familiares y amigos?

R/ Con mucha empatía pues las personas cercanas a mi sabían de mi deseo en incursionar en televisión. De hecho, te cuento que antes de ser convocado a TCS yo estaba trabajando un demo que decía lo hacía para presentarlo a TCS, pero Dios sabe cómo lleva las cosas y hoy puedo contarte esto con mucho optimismo.

¿Seguirá siendo locutor, solo presentador o ambas?

R/ La radio es una pasión maravillosa, espero continuar haciendo radio, justamente estoy definiendo bajo que trinchera, horario y formato lo continuare, pero si es una pasión que espero desarrollar siempre.

¿Cuáles son las expectativas que tiene con este proyecto?

R/ Principalmente es el aprendizaje de lo que este trabajo representa, para poder desarrollarlo de la mejor manera, yo lo veo como un reto maravilloso que me llena de motivos diarios para continuar este camino que he emprendido, TCS PLUS es la nueva propuesta de TCS y considero que, así como los medios están cambiando, el canal lo está haciendo también bajo la dirección de Eduardo Hutt.

Invite a sus seguidores a que no se pierdan Noticas TCS Plus / sus redes sociales.

R/ Porque la información también merece un plus, los invito a informarse en Noticia TCS PLUS de lunes a viernes a las 7:00pm por canal 35 o 5 en cable. Además de estar pendientes de nuestras redes sociales @noticiastcsplus y personalmente los espero en @mariosibrian7 Saludos.