«No se conoce sobre qué datos se hacen los estudios» de reducir municipios y diputados: Johnny Wright Sol 

Nacionales

@DiarioCoLatino

El diputado por Nuestro Tiempo, Johnny Wright Sol, consideró que el debate de la reducción de municipios y de diputados sería irresponsable hacerla previo a unas elecciones; tomando en cuenta que en los últimos días en el espectro político ha sonado que Nuevas Ideas estudia hacer cambios de este tipo.

Wright Sol recordó que la conversación se inició en diciembre del año pasado, cuando el presidente de la República, Nayib Bukele colgó un tweet diciendo que 262 municipios era una locura y que habrá que reducirlo a 50.

“Más allá de eso, no se conoce un anteproyecto, no se conoce sobre qué base de información o datos se están haciendo los estudios (del oficialismo). El país no cuenta con un censo desde el 2007, yo creería indispensable para un estudio de esta naturaleza”, remarcó.

“Desconocemos cuales son los objetivos, inclusive de este tipo de cambios; a menos de un año de un ejercicio electoral, donde convergen cuatro elecciones, me parece que es una propuesta extremadamente irresponsable”, comentó Wright Sol.

Sobre la propuesta de reducción de diputados en la Asamblea Legislativa, el opositor sostuvo que podría ser “una discusión interesante”, ya que la Asamblea podría operar teniendo un número inferior a los 84. “También hay que tomar en cuenta que eso tiene implicaciones electorales y de otra naturaleza que no se puede ser de forma antojadiza”.