«No queremos felicitaciones del Día del Médico, estamos de luto»: Dra. Emely Juárez

Yaneth Estrada

@caricheop

«No queremos felicitaciones del Día del Médico, estamos de luto. Politizar la pandemia, desaprovechar los tres meses y no construir un Plan de Salud, genera frutos y muchos errores, como no escuchar a los especialistas», criticó la doctora Emely Juárez. En este sentido, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) instó al Ejecutivo y sector privado a elaborar un Plan de Atención Integral por la Pandemia de COVID-19, ya que la falta de organización genera una inadecuada distribución de la carga laboral, las jefaturas obligan a reutilizar el traje que ya han usado por varias horas en contacto con pacientes positivos de Covid-19, no cuentan con los espacios adecuados para brindar los tratamientos y la falta de oxígeno, galvanómetro y camas hace que la mayoría de pacientes continúen muriendo sin una adecuada atención médica, por lo que exigen a las autoridades una atención digna a los pacientes, la adecuación del hospital con el equipo apropiado y el debido protocolo de seguridad para personal de primera línea.

Además, Médicos Sin Fronteras en El Salvador, en una alerta sobre el impacto del COVID-19, consideró que «el aumento de la mortalidad en los domicilios refleja las enormes dificultades del sistema de salud para responder a la epidemia y asegurar el acceso a la salud de la población». Cifras del Colegio Médico de El Salvador registran cerca de 50 médicos y enfermeras fallecidos en las últimas semanas y más de 700 personas contagiadas. Asimismo, ante la constante denuncia de falta de equipo, llamaron al sector a portar un listón negro, en señal de un Día de Luto Nacional en honor a los profesionales de salud fallecidos en cumplimiento de su deber.