“No hay una respuesta real de cara a las necesidades de la población”: Anabel Belloso

Diana Aguilar

Colaboradora

@DiarioCoLatino

La diputada por el partido Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), Anabel Belloso, habló acerca del “desempeño erróneo” del Gobierno, enfocados en temas como la seguridad y economía, entre otros.

“Nosotros desde el primer momento cuestionamos, claro que hay que combatir la criminalidad, atacar el problema que la población ha reclamado o ha resentido que es el caso de las pandillas. Sin embargo, el cuestionamiento va dirigido a que el Gobierno desde el 2019 que toma posesión, ha tenido herramientas suficientes para poder combatir este flagelo y perseguir el delito. La pregunta es ¿por qué no lo hacía?”, cuestionó la diputada del FMLN, Anabel Belloso, referente al tema de seguridad.

Además, la diputada aseguró que en materia de migración los datos son preocupantes, así como el alto costo de la vida. Por otra parte, señaló que no es notorio ningún esfuerzo por parte de las autoridades de priorizar en el gasto.

También recalcó que en cuanto al bitcoin, a la fecha es una ley muerta y no le ha traído beneficio a la gente.

Anabel Belloso concluyó que: “hay realmente incoherencia, no es cierto que haya una respuesta real de cara a las necesidades de la población”.