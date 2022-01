“No es lo mismo ser alcalde de oposición a ser uno de los escogidos”: Pedro Durán

Samuel Amaya

“No hemos sido contactados por absolutamente nadie, hemos pedido audiencia de manera telefónica pero no hemos sido atendidos, hemos buscado acercarnos al señor director de Obras Municipales; sin embargo, nos ha sido imposible. Ellos dijeron que iban a trabajar con alcaldes de todos los partidos políticos y ojalá así sea, porque el daño al final no me lo causan a mí, si no que se lo causan a la gente que demanda obras”, reveló el alcalde de San José Villanueva, Pedro Durán, en la entrevista de Frente a Frente, sobre los acercamientos con la Dirección de Obras Municipales (DOM).

El edil sostuvo que hubo una reunión un día viernes donde llamaron a los alcaldes del departamento de La Libertad, pero para él era imposible ir, pues le llamaron un día antes a las 4 de la tarde para agendarla a las 9 de la mañana del día siguiente, hora en la que el edil ya tenía compromisos de la municipalidad y sus ciudadanos.

Según relató Duran, la persona que le llamó dijo ser de prensa de la DOM, y le dijo que la reunión era “indelegable”, no podía mandar a ningún concejal, sino que presentarse personalmente. “Por redes sociales vimos que el director de la DOM vino a San José Villanueva, se hizo acompañar de dos concejales de Nuevas Ideas, pero tampoco llegaron a la alcaldía y ni siquiera nos llamaron”,

El alcalde de San José Villanueva, en La Libertad, dijo desconocer lo que tienen que presentar y cómo hacerlo para que se ejecuten proyectos en su municipio. Según informó, en reiteradas ocasiones, mediante las redes sociales, “que es la forma favorita del Gobierno para comunicarse”, se ha solicitado audiencia con el director de la DOM, Álvaro O’Byrne con el objeto de conocer qué es lo que se necesita, pero todas las diligencias no han tenido éxito.

“Por lo que otros alcaldes nos han dicho, estamos preparando tres proyectos que corresponden a mejoramiento de caminos en tres lugares diferentes de nuestro municipio, esperamos entregarlos antes que termine el mes de febrero, espero que seamos tomados en cuenta”, manifestó Durán.

Durán añadió que la DOM “no tiene el ritmo que se esperaba”, y, además, existen “incongruencias”, pues recordó que el alcalde de San Salvador, Mario Durán, expresó que en la capital no había “ningún bache”, pero la DOM trabaja en San Salvador “ya ahí hay una incongruencia en lo que se dice y lo que se hace”.

“Este plan intensivo entiendo que únicamente abarca 22 municipios, pero somos 262, no van a poder trabajar con 262 alcaldías a la vez, el que mucho abarca, poco aprieta. Sin embargo, nos tenemos que someter a las disposiciones que ahora tiene el Ejecutivo, quien al final, se encarga de asignar los fondos a través del Presupuesto General de la Nación”, explicó Pedro Durán.

El alcalde hizo una comparación sobre su papel en la situación política con la de otros alcaldes, “no es lo mismo ser alcalde de oposición que no tiene ningún tipo de ayuda del Gobierno central a ser un alcalde de los escogidos en los que, son beneficiados con algún tipo de proyecto (…) si esto no existiera (la DOM), nosotros a este ritmo de 8 meses de administración municipal, ya hubiésemos ejecutado cualquier cantidad de obras y proyectos sociales porque todos los meses recibíamos el dinero, entonces, sí podíamos trabajar pero ahorita nos estamos quedando básicamente amarrados a ser simple prestadores de las cosas más elementales como el alumbrado público y recolección de desechos sólidos”, puntualizó Durán. Habrá que recordar que la DOM fue creada por orden del presidente de la República Nayib Bukele y ratificada por la Asamblea Legislativa, donde se aprobó que el 75% del FODES fuese administrado por esta entidad que parece más un instrumento de propaganda de Nuevas Ideas, pues utilizan los mismos colores, discursos, lemas entre otras.

Presenta denuncia a la FGR contra exalcalde de ARENA

Durán presentó días atrás, ante la Fiscalía General de la República, una denuncia en contra de Alexis Guzmán, exalcalde de San José Villanueva por el partido Alianza Republicana Nacionalista ARENA.

Según Durán, entre los documentos que se presentaron al Ministerio Público como prueba, consta de informes de una auditoría de la Dirección de Contabilidad Gubernamental del Ministerio de Hacienda, “a partir de esta auditoría y de la preparación de los documentos que se tuvieron que hacer, encontramos varios indicios de acciones u omisiones que la anterior administración realizó”.

La alcaldía no tenía movimientos contables desde noviembre del año 2018, por lo cual, “esto hace que la contabilidad esté atrasada, cuando llegamos el uno de mayo no podemos poner al día la contabilidad, ni siquiera actualizarla porque teníamos un retraso de casi 3 años”, dijo Pedro Durán, el alcalde de San José Villanueva por el Partido de Concertación Nacional (PCN).

Por consiguiente, se contrató a una empresa que hiciera el trabajo de la actualización de la contabilidad, esa arrojó que hubo dinero faltante y que existen compras que carecen de la documentación de respaldo. Durán mencionó que son aproximadamente 200 mil dólares los que faltan entre 2018 y 2019, “no estoy diciendo en ningún momento que se robaron el dinero o que se lo llevaron, si no que, hicieron compras que no están documentadas como corresponde”.