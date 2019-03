Nayib Bukele pide a juez lo declare culpable de calumnia

Yaneth Estrada

El presidente electo, Nayib Bukele, anunció que solicitó esta mañana al juez Primero de Sentencia de Santa Tecla lo declare culpable de calumnia contra el exencargado de Comunicaciones de la Presidencia, Eugenio Chicas.

“No tengo tiempo para estar en esto; la pena máxima es una multa económica, no puedo estar acá tres días, lo que vengo a hacer es decirle al juez que no tengo interés de continuar, póngame la pena

máxima y ahí terminamos“, recalcó en los tribunales.

Bukele aclaró que sostiene lo dicho en la entrevista pero “yo no me voy a disculpar con él (Eugenio Chicas), voy a aceptar la pena máxima. No te pueden obligar a hablar u obligarte a decir algo, lo que sí

pueden hacer es declararte culpable o imponerte una pena, pero no pueden a dar una disculpa pública“.

En octubre de 2017, Chicas demandó al exalcalde capitalino bajo el delito de calumnia en el Juzgado Primero de Sentencia de Santa Tecla, tras acusarlo en una entrevista de televisión de “violar a una menor de edad“.