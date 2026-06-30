Nayib Bukele busca su tercer periodo presidencial

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Samuel Amaya

@SamuelAmaya98

El presidente de la República, Nayib Bukele, se inscribió como precandidato a la Presidencia de la República de cara a los comicios de febrero de 2027, cuando El Salvador tendrá elecciones generales. Bukele va en busca de un tercer mandato.

El presidente de Nuevas Ideas y primo de Nayib, Xaxi Zablah Bukele, compartió una fotografía en la que se muestran las solicitudes de postulación para precandidatura a presidente y vicepresidente de la República, en el contexto del proceso interno del partido, previo a las elecciones nacionales.

En la imagen se observa el expediente con los formularios oficiales, firmados y sellados con el emblema del partido, donde se detallan los documentos requeridos y verificados para la inscripción de ambos aspirantes. Quien aspira a presidente es Nayib Armando Bukele Ortez, actual jefe de Estado de El Salvador.

Bukele ha sido presidente desde 2019; es decir, hace 7 años, pese a que la Constitución de la República, la no modificada por Nuevas Ideas, establecía que los periodos presidenciales serían de 5 años y el que haya ejercido en la presidencia durante el periodo anterior, no debía seguir.

La Asamblea de Nuevas Ideas hizo una serie de modificaciones para permitir la reelección presidencial indefinida y extender el periodo presidencial por 6 años para que cada 6 años haya elecciones generales; esto lo vendieron como “un ahorro” al Estado, en referencia a los gastos que se realizan cuando son dos elecciones en años seguidos.

Sin embargo, según analistas y especialistas en materia electoral y democracia, y lo que ha manifestado una parte de la población, estas reformas fueron en el sentido de concentrar el poder y que Bukele brinde una buena imagen a sus diputados para no perder curules en el órgano Legislativo.

El pasado domingo 28 de junio, Nuevas Ideas abrió sus oficinas para recibir las solicitudes de sus precandidatos a presidente y vicepresidente, Asamblea Legislativa y Concejos Municipales. Los formularios, colocados en una carpeta institucional, incluye las firmas de los postulantes y del responsable de recepción, así como el sello de validación del partido.

Con esta entrega, el partido da inicio formal al proceso de selección interna de sus candidatos; para el domingo 12 de julio, el partido tiene previsto desarrollar sus elecciones internas y, así, dejar en firme a sus candidatos.

De momento, Nayib Bukele no se ha pronunciado sobre el tema. Solo ha estado informando en sus redes sociales sobre la ayuda humanitaria del equipo que viajó a Venezuela por el terremoto ocurrido hace unos días.

Quien sí se ha pronunciado es el vicepresidente Félix Ulloa, quien aspira nuevamente como compañero de fórmula de Bukele. “Gracias Nayib, gracias Xavi, gracias Nuevas Ideas por esta nueva oportunidad de continuar contribuyendo en el maravilloso proyecto de transformar nuestro país. Décadas y siglos de sueños frustrados comienzan a ser realidad. Nuestro sabio y paciente pueblo lo sabe y nos acompaña”, destacó el funcionario en sus redes sociales.

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