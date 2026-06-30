Celebrando la vida y rescatando vidas: brigadista salvadoreño en Venezuela

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Por Iván Escobar

@DiarioCoLatino

José Alexander Reyes Portillo forma parte del equipo de socorristas rescatistas del grupo USAR de El Salvador que ha enviado el país a labores humanitarias en Venezuela, luego de sufrir dos potentes terremotos que dejaron muerte y destrucción en la nación suramericana.

Este 30 de junio, Reyes Portillo cumple años, su familia lo extraña, pero le apoya desde acá y le hace saber que están con él en esta nueva misión.

Reyes Portillo es técnico en asistencia prehospitalaria y cuenta con amplia experiencia en labores de rescate y asistencia a las personas, desde los 12 años ejerce el voluntariado y no ha parado en capacitarse y dar todo por atender a quien lo necesita.

Nacido en Meanguera, Morazán, vivió en San Salvador. “Desde pequeño, si no me equivoco, empezó desde los 12 o 14 años a hacer voluntariado en Comandos de Salvamento, donde se formó como socorrista rescatista y fue ascendiendo, hasta ser técnico en asistencia prehospitalaria; pertenece actualmente al grupo Usar de El Salvador, voluntario en Cruz Azul Salvadoreña”, comentó Sofía Padilla, suegra de Portillo.

Reyes Portillo también trabajó en Protección Civil de El Salvador como Etem (Equipo táctico de emergencias), un grupo de primera respuesta.

Grupo USAR, grupos de Búsqueda y Rescate Urbano están especializados en la localización, estabilización y extracción de personas atrapadas bajo estructuras colapsadas o espacios confinados, generalmente tras terremotos o grandes desastres, que es a los que el socorrista pertenece y en los cuales tiene la experiencia.

Reyes Portillo está casado con Bersabé Guadalupe Gómez, con quien tienen a la pequeña Natalia Liseth Reyes, una familia amorosa que hoy le extraña, por ser fecha de su natalicio, y no poderle abrazar ni estar con él; pero saben que debe cumplir por hoy la misión encomendada, y están orgullosas de su labor, “una labor humanitaria que los salvadoreños estamos acostumbrados a brindar”.

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