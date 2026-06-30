Alexia Rivas se inscribe como precandidata a diputada de los salvadoreños en el exterior

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Samuel Amaya

@SamuelAmaya98

La diputada de Nuevas Ideas, Alexia Rivas, informó que buscará una diputación en la circunscripción de los salvadoreños en el exterior; es decir, deja de competir en San Salvador para buscar representar a la diáspora.

A través de un video publicado en sus redes sociales, la legisladora e integrante de Junta Directiva de la Asamblea Legislativa, Alexia Rivas, agradeció a la estructura del partido de San Salvador y sus votantes.

“Representarles ha sido uno de los mayores honores de mi vida y les estaré inmensamente agradecida por ello, pero mi compromiso también está con todos los salvadoreños que se encuentran fuera de nuestra patria”, sostuvo Rivas como justificante para optar a una candidatura en la circunscripción de los salvadoreños en el exterior.

Es de recordar que, en mayo de este año, a menos de un año para las elecciones, la Asamblea Legislativa aprobó una reforma constitucional e hizo reformas a leyes secundarias para crear una circunscripción 15, que quita 5 escaños a San Salvador y 1 a La Libertad para asignarlos a los salvadoreños en el exterior.

En las reformas no se establecieron los criterios para postularse a esa candidatura; es decir, un diputado actual puede postularse a esa circunscripción, no se dejó en firme que serían los mismos salvadoreños en el exterior como representantes.

La legisladora Alexia Rivas agregó que, en las pasadas elecciones, los salvadoreños en el exterior “me convirtieron en la diputada más votada y eso para mí representa una gran responsabilidad. Por ello, en unos momentos me dirigiré a la sede de nuestro gran partido para inscribirme como precandidata a diputada por los salvadoreños en el exterior”, informó.

La parlamentaría sostuvo que pretende seguir “siendo la voz de todos los salvadoreños que, aunque se encuentran fuera de nuestro país, nunca han dejado de amar El Salvador. Quiero seguir fortaleciendo ese vínculo para que juntos le demostremos al mundo que bajo la visión del presidente Nayib Bukele El Salvador está cambiando, transformándose y construyéndose en un futuro esperanzador para todos los salvadoreños que se encuentran dentro y fuera de nuestro país”.

Sin embargo, esas declaraciones distan mucho de los cientos de personas que llegan semana a semana a la Asamblea Legislativa que piden ser escuchadas, sin conseguirlo, por sus problemas sociales, medioambientales, de derechos humanos, económicos y comunitarios.

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