Edgardo Mulato dejará curul por buscar silla edilicia en San Salvador Norte

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Samuel Amaya

@SamuelAmaya

El diputado de Nuevas Ideas, Edgardo Mulato, informó que se ha inscrito como precandidato a alcalde por San Salvador Norte, que conforman los distritos de Aguilares, Guazapa y El Paisnal.

“He llegado hasta acá y siempre he creído que servir no depende de un cargo, sino del compromiso de trabajo con nuestra gente; hoy comienzo un nuevo capítulo”, dijo el legislador por San Salvador mientras también mostró un par de videos sobre el área norte de San Salvador.

Este domingo, Mulato se inscribió como precandidato a alcalde por esa zona. “Con profunda gratitud cierro mi etapa como diputado de la República el próximo año”, anunció el legislador en sus redes sociales, a la vez, informó que enfrenta “un nuevo desafío”.

“Toda la formación y experiencia adquirida, quiero ponerla al servicio del pueblo. Vamos a construir un San Salvador Norte más fuerte, más ordenado, con más oportunidades y más desarrollo para todos”, dijo el legislador en sus redes sociales.

Con el anuncio de Mulato serían dos legisladores que se saldrían de la circunscripción de San Salvador, ya que Alexia Rivas informó que buscaría una diputación por la circunscripción de los salvadoreños en el exterior.

Fue este domingo 28 de junio que Nuevas Ideas abrió la sede para la inscripción de sus precandidatos a diputados, concejos municipales y presidente y vicepresidente de la República.

La diputada por Usulután, Johana Hernández, también oficializó su inscripción como precandidata a alcaldesa por Usulután Este, que comprenden los distritos de: Usulután (cabecera Dep.), Jucuarán, San Dionisio, Concepción Batres, Santa María, Ozatlán, Tecapán, Santa Elena, California y Ereguayquín.

El actual alcalde de San Salvador Sur, Mario Vásquez, también se inscribió, pero como precandidato a diputado por San Salvador. El alcalde de San Salvador Oeste (Apopa -Nejapa), José Urbina, también se inscribió como precandidato a alcalde por ese municipio. Buscará ser reelecto. También, Gustavo Acevedo, alcalde de Santa Ana Centro, quien buscará su reelección.

Otros legisladores que representan a San Salvador: Suecy Callejas, Elisa Rosales, Christian Guevara, Rubén Flores, Fernando Salinas también se inscribieron como precandidatos a diputados.

En las encuestas le dan una baja calificación a las alcaldías, la mayoría de Nuevas Ideas.

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