Francisco Lira denuncia que muchos precandidatos de ARENA han sido amenazados

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Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

El diputado de ARENA, Francisco Lira, destacó que el Gobierno ha intentado intimidar a los precandidatos a alcaldes, concejales y diputados para que no participen en las primarias de los partidos de oposición.

“El gobierno de Nuevas Ideas se ha encargado de tratar de intimidar a candidatos a alcaldes, candidatos a concejales y a mismos candidatos a diputados para que no logren participar en estas primarias del partido. Pero sabemos que esta campaña de miedo, como lo están utilizando los medios de comunicación de no regresar al pasado, simplemente es una campaña que demuestra preocupación y desesperación de Nuevas Ideas”, dijo el legislador.

Francisco Lira informó que, en La Libertad, aproximadamente el 45 % de las candidaturas que se han buscado “han sido amenazas”; a pesar de ello, a los precandidatos “no les ha importado”, pues algunos siguen participando y otros desistieron del proceso interno; aun así, van a participar en la elección, pero desde su comunidad, destacó Lira.

El objetivo de ellos es respaldar “un cambio para quitarle un número de diputados importante a Nuevas Ideas y también quitarles alcaldes”. Lira aclaró que “no es por un interés de un candidato, sino por un interés que el pueblo salvadoreño necesita, que se puedan escuchar su necesidad y que se pueda resolver en el territorio”.

Las declaraciones del legislador las brindó a Radio YSKL. El legislador señaló que ARENA llevará “a los mejores candidatos” para las alcaldías y diputaciones. ARENA desarrollará sus elecciones internas el domingo 19 de julio, ya que todos los partidos políticos tienen hasta el 29 de julio para dejar en firme sus candidatos para la elección de 2027.

Francisco Lira se inscribió como precandidato a diputado por La Libertad, luego de consultarlo con la población según lo informó. “En mi caso, ya me inscribí hace unas semanas para participar como precandidato en las internas del partido. A diferencia de otros candidatos de Nuevas Ideas, yo hice una consulta a los sectores sociales, económicos, religiosos y comunitarios de mi departamento, La Libertad, para sacar un gran consenso para determinar la participación en las próximas elecciones”, comentó Lira.

Francisco Lira es diputado desde 2021 y representa a La Libertad.

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