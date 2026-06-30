Despedidos del Hospital Rosales siguen sin recibir indemnizaciones

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Saúl Méndez

Colaborador

Los representantes de los exempleados del Hospital Nacional Rosales, despedidos el 23 de diciembre de 2025, denunciaron que hasta la fecha, las autoridades no han cumplido con el pago de las indemnizaciones correspondientes, mientras continúan realizando nuevas contrataciones para desempeñar funciones que anteriormente eran cubiertas por el personal cesado.

Según los denunciantes, estas acciones constituyen una vulneración a los derechos humanos, laborales y sindicales, al desconocer la estabilidad laboral, el debido proceso y las prestaciones que por ley corresponden a las personas trabajadoras.

De acuerdo con organizaciones sindicales, más de 7,700 trabajadores del sistema público de salud salvadoreño fueron despedidos durante 2025. Entre estos casos, el Hospital Nacional Rosales concentra uno de los mayores recortes, con alrededor de 1,800 empleados cesados.

Los cientos de trabajadores despedidos del Hospital Nacional Rosales relataron que el anuncio fue realizado el 23 de diciembre de 2025, sin previo aviso y de forma verbal. La medida afectó a médicos, enfermeras, personal administrativo y de limpieza.

Señalaron que, al momento del despido, únicamente les entregaron un documento en el que debían optar entre presentar su renuncia o aceptar una indemnización, con la promesa de que serían contactados en enero de 2026.

Recientemente, el Gobierno lanzó una convocatoria abierta para la contratación de personal médico, de enfermería y de soporte técnico, así como administrativo y en otras áreas, para el Hospital Rosales. La convocatoria está dirigida a profesionales en 67 especialidades clínicas y quirúrgicas.

La problemática a al que se ha enfrentado el personal de salud con el cierre y reapertura del Hospital Rosales también ha llegado a la población de pacientes.

La Coordinadora Nacional para la Defensa de la Salud (CONADESA) denunció hace unos días que, hasta la fecha, se desconoce el paradero de los expedientes clínicos de los pacientes que fueron atendidos antes de la remodelación y construcción del nuevo Hospital Rosales, el cual ahora forma parte de la Nueva Red Nacional de Hospitales, una entidad distinta al Ministerio de Salud y al Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS).

CONADESA, que ha dado seguimiento durante varios meses a la situación, alertó que muchas personas con enfermedades raras o padecimientos de difícil tratamiento requieren continuidad en su atención médica a través de sus expedientes clínicos.

“Actualmente, esa continuidad no puede garantizarse porque esos documentos no están; simplemente no existen”, detalló la Coordinadora.

Los exempleados del hospital también se refirieron a la reciente exclusión de El Salvador de la lista corta de casos de discusión de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).»Reconocemos la reciente decisión de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) de excluir a El Salvador de la lista corta de casos de discusión. Sin embargo, esta decisión no significa que hayan desaparecido las preocupaciones sobre el respeto de los derechos laborales y sindicales en el país. Persisten importantes desafíos relacionados con la libertad sindical, la negociación colectiva, la estabilidad laboral y la protección de las y los trabajadores», afirmaron.

«Como exempleados del Hospital Nacional Rosales, afectados por estos despidos, queremos expresar que, hasta la fecha, seguimos esperando la llamada que se nos prometió», lamentaron.

«Por ello, comunicamos al Estado una propuesta que consideramos indispensable: impulsar espacios permanentes de diálogo social para garantizar el pago inmediato de las indemnizaciones aún pendientes, revisar los procesos de despido y contratación para asegurar su apego a la ley, fortalecer los mecanismos de protección de la libertad sindical, y promover políticas públicas que propicien la estabilidad laboral y el respeto a la dignidad de las y los trabajadores de la salud», manifestaron.

Asimismo, reafirmaron su compromiso de continuar la lucha de manera organizada y pacífica, acompañando las legítimas reivindicaciones de las y los trabajadores y promoviendo soluciones que contribuyan al fortalecimiento del sistema de salud.

«Reiteramos la necesidad de reivindicar plenamente la libertad sindical y promover políticas públicas que garanticen el respeto de los derechos humanos, laborales y sindicales en El Salvador», añadieron.

Por otra parte, expresaron su solidaridad con el personal del ISSS, que desde 2023 también ha sido afectado por despidos masivos, situación que, según señalaron, ha generado graves consecuencias económicas, familiares y profesionales para los trabajadores.

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