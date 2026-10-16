Mujeres cooperativistas de América Latina y el Caribe se reúnen en San Salvador

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Iván Escobar

@DiarioCoLatino

Conferencias magistrales, paneles y espacios de diálogo, así como networking cooperativos son algunas de las actividades que reúnen a más de 500 mujeres cooperativistas de América Latina y el Caribe que participan en la 11ª edición de la Convención Internacional Cooperativa “Mujeres que transforman 2026”, a celebrarse en San Salvador del 16 al 17 de octubre del presente año.

Este viernes se inaugura la Convención Internacional, organizada por la Red de Cooperativas FEDECACES y la Fundación Asesores para el Desarrollo, con el objetivo de “crear un espacio de inspiración, formación y conexión para mujeres líderes del sistema cooperativo, fortaleciendo su liderazgo transformador, visión estratégica y capacidad de generar impacto positivo en sus organizaciones”, destacaron los organizadores.

La décima primera edición del encuentro femenino, para este año, se fundamenta en tres ejes temáticos: I- Cooperativismo, liderazgo y visibilización femenina; II- Bienestar Integral, toma de Dediciones y Mejor productividad; y III- Potenciando el talento con herramientas de empoderamiento y marca personal. Para este año, la Convención recibió el “Sello de Calidad-Mujeres Líderes de América”, certificación internacional.

“Como reconocimiento a la excelencia y al impacto de la iniciativa, la Fundación Ciencias de la Documentación, en el marco de su iniciativa Mujeres Líderes América, ha otorgado su Sello de Calidad”, se informó.

Mujeres del sistema cooperativo del sur, del norte y del centro del continente asisten a este gran encuentro que por más de una década ha impulsado la Red Cooperativa FEDECACES, y que en la presente edición contará con un selecto panel internacional de mujeres conferencistas que llegan desde: Argentina, Paraguay, Colombia, República Dominicana, Nicaragua y de El Salvador, para compartir sus experiencias con las asistentes.

Emprendedoras, empresarias, representantes ejecutivas de redes cooperativas de distintos países participan en el encuentro que por dos días sesiona en esta capital, como parte de un trabajo integral encaminado a garantizar mejores servicios desde el sistema cooperativo.

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