Asamblea ratifica préstamo de $75 millones para proyecto “El Nido” y redistribuye $78 millones en instituciones públicas

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Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

La Asamblea Legislativa aprobó un préstamo de $75 millones con la CAF para el proyecto de maternidad “El Nido” y, además, reformó el Presupuesto 2026 para redistribuir $78 millones entre ocho instituciones públicas con el fin de cubrir obligaciones prioritarias en el último trimestre del año.

Sobre el préstamo, Nuevas Ideas ratificó uno por $75 millones con la Corporación Andina de Fomento (CAF), el cual será utilizado para el Proyecto de Equipamiento del Centro de Maternidad Nacer con Cariño “El Nido”.

Según menciona el decreto aprobado, este proyecto contempla la dotación de equipo médico, clínico y tecnológico para el centro de maternidad de San Salvador, que será el nodo central de la Red Nido, así como la construcción y el equipamiento de dos centros regionales en los hospitales nacionales San Juan de Dios, situados en Santa Ana y en San Miguel.

Según el Gobierno, dicho proyecto busca modernizar los servicios de salud materno-infantil, mejorar su calidad y eficiencia, ampliar la cobertura de la atención especializada, además de fortalecer los procesos de formación, monitoreo y gestión clínica para mejorar la atención de las madres y los recién nacidos.

El centro que se ubicará en Santa Ana tendrá un área aproximada de 1,461 metros cuadrados y estará equipado con seis unidades de trabajo de parto, cuatro islas neonatales, dos quirófanos obstétricos y cinco salas de alojamiento conjunto, con capacidad para 20 plazas.

Mientras que el centro de maternidad que estará en el hospital de San Miguel tendrá una superficie aproximada de 1,960 metros cuadrados y un equipamiento similar al de Santa Ana, con la diferencia de que dispondrá de tres islas neonatales.

Una parte de los recursos servirán para fortalecer la “Red Nido”, que integra servicios materno-perinatales.

El contrato de préstamo establece un plazo de 18 años, con un periodo de gracia de 54 meses. La amortización iniciará al cumplirse ese plazo y se efectuará en cuotas semestrales consecutivas. Los intereses se calcularán sobre una tasa de referencia más un margen de 1.80%, con opción de conversión a tasa fija, y deberán pagarse cada seis meses a partir de la entrada en vigencia del contrato.

$78 millones para 8 instituciones públicas

En otro de los puntos, la Asamblea reformó la Ley de Presupuesto General 2026 para que Hacienda distribuya $78 millones entre los ministerios de Defensa, de Relaciones Exteriores, de Salud, de Obras Públicas y de Educación, así como la Fiscalía General de la República (FGR), la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) y la Presidencia de la República, para cubrir “obligaciones prioritarias e ineludibles” durante el último trimestre del año.

Según el decreto, los fondos provienen de los excedentes de ingresos tributarios obtenidos en relación con las proyecciones a septiembre de 2026, debido a la “eficiencia administrativa” en el cobro de impuestos y el combate de la evasión fiscal.

Según se especificó, se destinarán $14 millones al Ministerio de la Defensa Nacional para reforzar el Plan Control Territorial, principalmente las tareas de seguridad pública para la recuperación y rehabilitación de territorios a nivel nacional.

A la cartera de Relaciones Exteriores se le asignan $6 millones para su operatividad de las representaciones diplomáticas y consulares en el exterior. También, debe adquirir bienes y servicios esenciales para el funcionamiento de la Secretaría de Estado.

A la FGR se le otorgarán $6 millones para financiar el fortalecimiento institucional orientado a consolidar las capacidades operativas y tecnológicas de sus diferentes unidades. A la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) se le asignan $1.5 millones para gastos previstos por la organización e implementación del observatorio electoral 2027, que incluye la adquisición de computadoras portátiles (laptops), cámaras de video, entre otros.

Al Ministerio de Salud se le asignan $18.8 millones para atender necesidades prioritarias, como el pago de bienes y servicios, y complementar la compra de medicamentos, insumos y equipos para los diferentes establecimientos médicos.

Al Ministerio de Obras Públicas se le otorgarán $15 millones para la ejecución de proyectos estratégicos de nación en trabajos de construcción, mantenimiento y reparación de la red vial, así como derechos de vía a nivel nacional. Al Ministerio de Educación, se le asignan $2.7 millones para ser transferidos al Consejo Nacional de la Primera Infancia, Niñez y Adolescencia (CONAPINA) para que ejecute los planes requeridos para que los niños y jóvenes tengan integración social.

Mientras que a la Presidencia de la República se le entregarán $14 millones para la operatividad y continuidad de las diferentes secretarías y dependencias de la entidad.

En ninguno de los ministerios se ahondó en detalles sobre proyectos u obras a ejecutar.

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