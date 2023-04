Mueren tres personas en Lago de Coatepeque, entre ellos Antonio Cabrales, Expresidente de FUSADE

Según informes, el accidente ocurrió cuando el automotor en el que se conducían dos hombres y una mujer se precipitó del ferri, del lago de Coatepeque, en la cercanías de La Isla Teoapán.

El vehículo habría presentado desperfectos mecánicos, al quedarse sin frenos, por lo que cayó directamente en el lago. Dos de los fallecidos no fueron identificados, sin embargo, se conoció extraoficialmente, que uno de ellos era Antonio Cabral, ex presidente de FUSADES y ex ministro de Agricultura y Ganadería en el periodo de Alfredo Cristiani. Se presume que era dueño de la isla Teopán.