MTD denuncia que continúan despidos arbitrarios en instituciones públicas

El Movimiento de Trabajadores Despedidos (MTD) denunció las múltiples violaciones a los derechos de la clase trabajadora, como el despido de 50 empleados del Hospital de San Miguel, 20 del Hospital Zacamil, 100 en el Hospital Rosales, 30 del personal de salud en Sonsonate y 30 de la zona Metropolitana, haciendo un total 230 trabajadores de la salud despedidos.

El MTD señaló que estas acciones continuarán en los próximos días, por ello, pide respetar el derecho al trabajo, detener los despidos arbitrarios e ilegales y seguir el debido proceso.

Héctor Rodríguez, dirigente del MTD, dijo que estos despidos se suman a los 84 trabajadores a quienes les fue suprimida la plaza, luego de la primera marcha del 23 de octubre, en rechazo al presupuesto 2025, que contempla la congelación del escalafón para empleados de salud y educación, así como la suspensión de 11,1761 plazas. “En el Tribunal Supremo Electoral (TSE) también se registran 95 despidos, en la Corte Suprema de Justica ha despedidos 60 trabajadores, aproximadamente, y la Asamblea Legislativa ha anunciado el despido de 400 personas, las cifras pueden ser mayores”, sostuvo.

Una de las personas despedidas el pasado 16 de diciembre, quien prefirió el anonimato por temor a represalias, manifestó que por 39 años laboró en la parte administrativa del sector salud, y que el grupo fue convocado a una reunión donde les dieron las gracias por el tiempo laborado y notificaron que sus plazas estaban suprimidas.

“Nos dijeron que apagáramos el celular y lo guardáramos porque no teníamos derecho a utilizarlo. Sentimos que han vulnerado nuestros derechos, no era la forma de tratarnos, no solo han despedido personal con más de 60 años de edad, hay compañeros que tenían 22 años de laborar y aún no están jubilados”, manifestó.

Sostuvo que de forma verbal les notificaron no presentarse a las unidades a marcar a partir del 17 de diciembre, al cuestionar por qué no les daban ningún documento donde señalara la causa del despido, se limitaron a decir que era orden del despacho, y posterior serían llamados a recursos humanos para informarles sobre la indemnización, sin dar una fecha de pago.

El MTD reiteró que el gobierno de Nayib Bukele ha despedido arbitraria e ilegalmente a miles de trabajadores, sin los estudios técnicos que fundamenten sus actos, por lo cual instó a jueces y magistrados de la CSJ y del Tribunal del Servicio Civil actuar en apego a derecho, frente a las demandas de amparo y de nulidad interpuestas por las personas afectadas. “Nayib Bukele impone los ajustes fiscales neoliberales, medidas con las que niega a miles de familias el derecho constitucional al trabajo, a tener una navidad digna en la que no falte el pan, lanza al desempleo a más de 11mil personas, lo que pone en un estado de precariedad a miles de familias, con consecuencias en la alimentación, la salud, la seguridad social y estabilidad económica”, indicó el Movimiento de Trabajadores.

A la vez, exhortó al gobierno a emitir un decreto de retiro justo y equitativo, para las personas que han cumplido la edad de retiro y cuyo pago se haga efectivo en un solo desembolso.

