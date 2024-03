MOP lanza plan de asistencias de grua

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

El Ministerio de Obras Públicas (MOP) y el Viceministerio de Transporte (VMT) lanzaron el plan de asistencia vial “MOP Te Asiste” para auxiliar a los salvadoreños y turistas extranjeros. El servicio es sin ningún costo en este periodo vacacional, que comprende desde este 23 de marzo al 1 de abril.

“Cualquier salvadoreño puede llamar al 2510-0199 si su vehículo se queda por desperfectos mecánicos, si se queda sin combustible, o si en el peor de los casos llega a sufrir un accidente».

«Vamos a tener servicio de grúa en todo el territorio nacional, no importa la hora”, indicó el ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez.

El funcionario detalló que instalarán dispositivos en todas las carreteras a escala nacional para garantizar, “la fluidez del tráfico”, para ello, desplegarán a más de 15 mil personas, entre gestores y policías de tránsito de la Policía Nacional Civil (PNC).

El viceministro de Transporte, Nelson Reyes, dijo que implementarán dos tipos de controles como los de agilización de tráfico, en los diferentes puntos turísticos donde se concentra mayor número de personas, y también incrementarán los controles antidopaje en temporada de Semana Santa.

“Nuestro objetivo no es imponer sanciones; no es poner multas, no es detener personas, nuestro objetivo principal es que todas las personas que comparten el espacio vial lo puedan hacer de forma completamente segura en este momento”, explicó Reyes.

Detallaron que mantendrán restricciones en la circulación del transporte de carga en la carretera hacia el Puerto de La Libertad, desde el redondel Utila al baipás Camino a Surf City y el redondel Conchalío.

Además, habrá controles para reducir la velocidad en la curva El Papaturro, en el desvío de El Congo, en la autopista Comalapa, el bulevar Constitución y en otras arterias.

El MOP informó que durante las primeras horas de ejecución del plan «MOP te asiste” se realizaron los primeros 13 servicios de grúas gratuitas a personas que se quedaron varadas.

El ministro de Obras Públicas aseguró que las 13 asistencias se realizaron a 151 kilómetros recorridos por las grúas que prestan el servicio.