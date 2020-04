MOP advierte que si unidades del transporte no dan servicio serán sancionadas

Alma Vilches

@AlmaCoLatino

Pese a que las capacidades de las unidades se han reducido debido al COVID-19, el transporte público continúa con sus funciones regulares, así lo afirmó el titular del Ministerio de Obras Públicas (MOP), Romeo Rodríguez; sin embargo, advirtió que si los buses y microbuses no dan el servicio serán sancionados.

“Ya hemos recibido denuncias de unidades que no estaban circulando y se han tomado medidas, constantemente se están haciendo controles para verificar que el transporte público está operando; si no cumplen las normas establecidas, los transportistas serán sancionados”, reiteró Rodríguez.

Agregó que se están inspeccionando las terminales a fin de constatar que las unidades de transporte sigan trabajando y la gente tenga como movilizarse, pues hasta la fecha los transportistas no han dejado de recibir el subsidio correspondiente; los únicos que han dejado de percibirlo son aquellos que han incumplido la ley, señaló.

El funcionario dijo entender la preocupación de diversos sectores; pero, si no se toman las medidas implementadas por el Gobierno, después los mismos obreros y empleados van a sufrir la enfermedad y no podrán trabajar. Los dueños de las empresas cerradas temporalmente, debido a la alerta del coronavirus, deben comprender que una vida no se puede recuperar, pero la economía se podrá reactivar.

“Entiendo la preocupación de diversos sectores, pero ya tenemos treinta casos de COVID-19, queremos evitar que esta enfermedad se siga propagando en el país; los salvadoreños se deben cuidar y tomar las medidas como evitar salir de casa, al final es por el bien de la población y la mejor recomendación es quedarse en casa”, reiteró durante una entrevista televisiva.

Asimismo, se refirió a que la inversión del Gobierno para la construcción de las dos etapas del hospital en CIFCO ronda entre los $70 y $100 millones; de esta cantidad, cinco millones de dólares se invertirán en infraestructura. La primera etapa para la construcción de este hospital es la adecuación de los pabellones para atender a 3,000 pacientes, mil de estos serán para Cuidados Intensivos.

El MOP ha suspendido el plazo contractual de obras a escala nacional, para atender la pandemia del COVID-19 y evitar un contagio entre los trabajadores.