Monseñor Romero se manifiesta en la juventud salvadoreña desde el arte

Gloria Silvia Orellana

@SilviaCoLatino

Cristian López es un joven pintor formado en el Centro Nacional de Artes (CENAR), que ha forjado su camino en la plástica con su especialidad en el óleo y el acrílico, sus años de academia terminaron en el año 2010, pero su proceso de formación continúa, dijo en exclusiva a Diario Co Latino, al explicar que tuvo a cargo la obra pictórica de Monseñor Oscar Arnulfo Romero y la Virgen de La Paz, que ocuparán los costados del Altar Mayor en Catedral Metropolitana.

El próximo 14 de octubre en la plaza San Pedro, en Roma, Italia, el papa Francisco proclamará como Santo al primer salvadoreño más universal, Monseñor Oscar Arnulfo Romero, evento que sitúa a El Salvador en primera plana alrededor del mundo. Este profeta y mártir se ha manifestado en diversos ámbitos alrededor del mundo y es así que este novel artista del pincel le ha dedicado su tiempo, su técnica y el amor que le inspira su autenticidad como ser humano comprometido.

¿Cómo te involucras con esta idea de Monseñor en una pintura al interior de Catedral Metropolitana?

-Siempre me ha llamado la atención la figura de Monseñor Romero, como persona auténtica y es así como comencé pidiendo permiso a los padres en Catedral para que me permitieran pintarlo en una de sus paredes del costado al exterior, que es de tamaño a escala natural.

¿Por qué afuera de Catedral?

-La idea mía fue que todos sabemos de Monseñor Romero, pero muchos no saben en dónde está su cuerpo. Y es así como al ponerlo allí en donde está lo acerco a él, a la gente. Eso me motivó porque es algo que quise hacer siempre, que haya una pintura que dé referencia a dónde está Monseñor Romero, en el centro de San Salvador.

Y aún cuando lo estaba pintando hubo gente que se detuvo y se me acercó a preguntarme a dónde estaba enterrado Monseñor Romero. De hecho, la otra obra que estaba haciendo en tamaño formato siempre de Monseñor Romero llegó gente a preguntar a dónde está la tumba de Monseñor Romero, en qué parte de catedral, para ser preciso.

¿Consideras que tu obra exterior fue suficiente para que te invitaran adentro de Catedral?

-Bueno, creo que sí, el primero fue el proyecto a un costado de catedral y me dijeron luego que había otro proyecto para una obra por su próxima santificación, pero al inicio no había nada en concreto, más bien era un proyecto visionario, a futuro, pero luego se fue transformando todo esto y tuve el privilegio de ser el pintor de esta obra de Monseñor Oscar Romero, que es un óleo de tres metros de ancho por seis y medio de longitud.

¿Cuáles fueron las especificaciones que tuviste que tomar?

-Como al interior de catedral existen unos óleos de un artista español, pues la idea era jugar con la dimensión de esos óleos que están ahí y que hablan de la vida de Jesús que está en el templo mayor y mi obra está en esa misma dimensión.

Ambas pinturas estarán en los costados (altar mayor) Monseñor Romero y la Virgen de La Paz, me llevé dos meses por las horas que tenían que convenir para realizarlas. Me subía a un andamio de siete metros de alto, y lo hice con pincel, no utilicé brochas, utilicé un pincel de 13 centímetros de ancho, porque ese cuadro lo hice con mucho amor.

¿Por qué con mucho amor?

-Sí, la hice con ese amor de ser humano, porque Monseñor Romero dio su vida, entonces pensé que yo también puedo dar más tiempo de mi vida y mucho más tiempo desde el arte y especialmente para un gran hombre como Monseñor Romero, y mucho más para esta fecha que es cumbre (14 de octubre) cuando será santo. Realmente, esto me motivó a realizar esta obra que no lleva mucho detalle, pero he dado muchas pinceladas.

¿Cuál es la escena que plasmaste en tu obra?

-Es Monseñor Romero que está con su pueblo y las personas que le acompañan, tienen distintas edades, desde un recién nacido hasta un anciano y la idea fue poner doce personas, como representando los doce discípulos aquí en El Salvador, solo que en diferentes edades, son mujeres, hombres, y niños, es exactamente como la saqué de una foto original de Monseñor Romero que va en una calle polvorienta, de esos caminos a donde no le gusta recorrer la gente adinerada. Esa foto me inspiró al verla, porque veo muchos rasgos indígenas en esos rostros y traté de representar a la mujer salvadoreña con su estatura 1.50 metros, porque es pequeña, es nuestra realidad, es nuestra belleza propia y las he plasmado como tal, siendo sencillas y genuinas.

En mi vida personal todo está fluyendo y me siento orgulloso que estará en Catedral Metropolitana, porque he viajado a otros países sobre todo en Sur América y he visto las obras de artistas nacionales en catedrales. Y acá nos damos cuenta que no había obras de esta magnitud y divagué con esa idea, pensando tener una oportunidad y se me concedió antes de pedirlo.