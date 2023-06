Monseñor Romero: Dios es comunidad en la Santísima Trinidad

Gloria Silvia Orellana

@DiarioCoLatino

En el oficio religioso ofrecido por el padre Carlos Campos, los y las integrantes de la Comunidad Monseñor Romero de la Cripta de Catedral, recordaron las palabras pronunciadas por San Oscar Romero, en la Homilía del 21 de mayo de 1978, en el marco de la celebración de la Santísima Trinidad.

“La homilía de ese domingo de la Santísima Trinidad que pronunció Monseñor Romero, tiene 16 páginas, y todas las personas que puedan leerla en libros o descargarlas en internet pueden acercarse mucho más a la pastoral del pastor mártir”, dijo Teresa Alfaro, de la Comunidad Monseñor Romero de la Cripta de Catedral.

Precisando que ese domingo de celebración Monseñor Romero tituló su Homilía como: El Dios de Nuestra Fe en la Fiesta de la Santísima Trinidad, una reflexión sobre la comunión del Padre, Hijo y Espíritu Santo, con el pueblo que se acerca en su fe. “En esa Homilía, Monseñor Romero nos relata que hay diferentes formas de concebir a Dios, diciendo: Han hecho tantas caricaturas de Dios, como el dios de los capitalistas -en donde ellos- sólo quieren que el pueblo tenga un dios espiritualista y que sólo vea para el cielo y que esperen que todas las soluciones vengan del cielo”, señaló.

“El dios de los fariseos que nos presentan un dios que castiga y oprime; también el dios de los filósofos que dicen que Dios ya murió y así Monseñor Romero va a desarrollando un sub-tema de cada una de esas presentaciones que nos han venido haciendo en la historia”, agregó Alfaro.

San Oscar Romero predicó como el verdadero “Dios” al de Moisés, el Dios de Pablo (apóstol) y el Dios de Jesús, “y como nosotros podríamos decir en la actualidad el Dios de Monseñor Romero”, afirmó al recordar las palabras proféticas del Obispo Mártir que estaba en contra de toda violencia.

“Monseñor Romero afirmó que la violencia no se puede justificar, porque siempre es inútil y hace mucho mal. Y que Dios pide animarnos mutuamente con amor y armonía que da la paz”, indicó.

“Esta es la gran revelación. Dios no es un ser solitario. Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, son tres personas y eso significa que Dios es familia, Dios es comunión, Dios es comunidad, Dios es amor. Monseñor Romero, nos invita a no creer en esos falsos dioses que nos presentan como los dioses espiritualista, castigador o que no se mete con el pueblo. Hoy nos dice Monseñor Romero, la Santísima Trinidad es comunidad, es familia es Dios en tres personas que nos quiere atraer con misericordia, amor y bondad”, reiteró Alfaro.