Monedero: «No exijamos a Venezuela lo que no le exigimos a ningún otro país»

«Me ha parecido muy espectacular que, pese a haber sanciones y un bloqueo económico, el Gobierno [de Nicolás Maduro] haya consentido en hacer elecciones porque las haces con un brazo atado a las espaldas», dice el politólogo.

Está yendo una contienda profundamente perjudicada y en una enorme desigualdad de condiciones que invalida los presupuestos básicos de una democracia liberal. Sin embargo, Nicolás Maduro decidió ir a las elecciones y eso le honra», afirmó Monedero.

Monedero subrayó la importancia de la solidaridad y el apoyo mutuo entre los gobiernos progresistas de la región: «En todos los países de América Latina, la política sobre Venezuela es política interior , no es política exterior, que es algo sorprendente. Y eso es así porque se ha construido el artefacto demonizado, igual que se hizo en el Chile de Allende, justo antes del golpe», explicó.

«Entonces, seamos serios al respecto y no exijamos a Venezuela lo que no le exigimos a ningún otro país, porque si lo hacemos, nos ponemos al lado, sin quererlo y sin pertenecer a esa banda, de los Milei, del gobierno ilegítimo de Perú. Esto es una cosa que algunos no lo entienden; yo se lo dije el otro día en un mensaje por Twitter a, con el que tengo una relación muy cordial, que todo lo que le hagan a Venezuela luego se lo van a hacer a ellos”, declaró Monedero.