“La peregrinación es tiempo de esperanza y compromiso”: Cardenal Rosa Cháve

La Séptima Peregrinación “Camino de San Oscar Romero” se perfila en la Iglesia Católica como una tradición para fieles católicos y no católicos, y como una oportunidad en familia para reflexionar sobre el legado del Obispo Mártir, asesinado el 24 de marzo de 1980.

“Realmente, la peregrinación, es un hecho que marca a la iglesia cada año, la Peregrinación de Monseñor Romero es un tiempo de esperanza, un tiempo de compromiso, un tiempo de alegría y un tiempo para estar juntos soñando un país diferente al que tenemos por ahora”, expresó el purpurado.

El cardenal agregó que “Este es un tiempo de compromiso y tener presente una visión compartida, de un corazón lleno de amor como tuvo Monsñeor Romero con su pueblo”.

San Oscar Romero nació en Ciudad Barrios, San Miguel, el 15 de agosto de 1917. Desde pequeño inició su preparación sacerdotal. Y en 1942, con 24 años de edad se ordenó sacerdote en Roma, y vuelve en 1943 a El Salvador, para iniciar su vida sacerdotal, y el 21 de junio de 1970 es nombrado Obispo.

Desde 1975 inició su defensa por los derechos humanos de la poblaciçón más vulnerable, luego del asesinato de cinco campesinos en el cantón Tres Calles, San Agustín, departamento de Usulután, y posteriormente el asesintao de Rutilizo Grande.

El 3 de febrero de 1977 es nombrado Arzobispo de San Salvador, y buscó desde la arquidiócesis la paz. Es asesinado por Escuadrones de la Muerte el 24 de marzo de 1980.

Para el Cardenal Gregorio Rosa Chávez, el legado de enseñanzas dejados por san Oscar Romero invitaban no sólo a la reflexión y un cambio personal, sino también a retomar acciones que beneficiaran a su prójimo que tenía a su alrededor.

“Ciertamente, tenemos tiempos difíciles y necesitamos acercarnos, y recurrir a la gente en todo el país y desde la fe, recordar como nos enseñó Monseñor Romero, cuando mostró con su martirio -lo que entendemos- cargar nuestra cruz, así también como lo hizo Jesús”, indicó el Cardenal Gregorio Rosa Chávez.

Monseñor Romero ejemplo de docilidad y la Justicia

En la “misa de envío”, que marca el inició de tres días de la Séptima Peregrinación “Camino de San Oscar Romero”, el Arzobispo de San Salvador, José Luis Escobar Alas, mencionó, en su predica, la sabiduría, poder y la bondad que tiene Dios en sus manos y la humanidad.

“Al final de los tiempos vendrán los ángeles a separar a los buenos de los malos, Dios es bueno y acoge a todos, como en una red de peces, es una oportunidad que todos tenemos de salvación cuando estemos al final, porque el Señor, establecerá justicia”, dijo.

“Aparentemente, los malos triunfan sobre los buenos pero no es así, al final de forma definitiva, los que triunfan son los buenos y en este punto quiero invitarles a considerar la figura de San Oscar Arnulfo Romero, que siempre es nuestro referente, tan cercano a nosotros, en el tiempo y el espacio, es nuestro Obispo, Pastor, Mártir y Santo, es nuestro padre”, agregó.

De san Oscar Romero, recalcó el Prelado de la Grey Católica, “él nos ha enseñado a vivir de esta manera y nos ha dado el ejemplo, cuando la bala asesina atravesó su corazón y parecía que los malos triunfaban”, al comentar que esto significó arrebatarle su vida de manera violenta.

“Le quitaron la vida de la manera más cruel e injusta y no pasó nada, incluso, hasta la fecha no hay justicia aún, tristemente. Pero no a los ojos de Dios, porque Dios sí hizo justicia y ahora lo tenemos en los altares y se cumple lo que el Señor nos ha enseñado”, añadió.

“Este año es especial porque estamos celebrando los 500 años de fe y han sido 500 años de bendición porque el Señor ha estado siempre con nosotros y protegido a este pueblo siempre, con sus dificultades, sombras y luces. Este pueblo ha ido caminando entre tanta injusticia, soportando tanto mal. Y sin duda el hito más importante en estos 500 años ha sido precisamente la persona de San Oscar Romero y los demás mártires ya beatificados y los que están en proceso de su canonización”, puntualizó Escobar Alas.

