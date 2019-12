Ministro de Hacienda asegura que dudas del presupuesto 2020 han sido aclaradas

Mirna Jiménez

@DiarioCoLatino

El ministro de Hacienda, Nelson Fuentes dijo ayer que han quedado bien explicadas todas las dudas que se tenían del presupuesto 2020, y que el trabajo ha sido arduo, después de haber discutido por unos setenta días los detalles del mismo.

Algunos de los cambios son: incremento a la Fiscalía General de la República (FGR), a la Procuraduría de Derechos Humanos (PDDH), al Consejo de Salud Pública, una disminución en $3 millones en publicidad de los $22 millones que estaban programados; además, según el titular de Hacienda, se especificó a los diputados en qué se utilizará la cartera de gastos financieros, que es la que tenía al menos $124 millones sin destino claro.

“Mantiene los mismos objetivos, mantiene los mismos enfoques, el Ministerio de Salud garantiza las nuevas plazas al interior de FOSALUD, el 100% de los medicamentos, $80 millones van a medicamentos que no se habían presupuestado en el pasado, va la mayor inversión para el sistema educativo, va el 100% de alimentación a los miembros de Seguridad Pública y Defensa”, sostuvo.

Fuentes dijo que adicionalmente se incorporó el incremento a los veteranos de guerra de $50 a $100 dólares, se incrementa bono para los miembros de seguridad y defensa de $400 dólares a $700 por trimestre.

Sobre las razones de colocar $124 millones en gastos financieros, el funcionario dijo que no existe en el manual de transacciones financieras si esto pudo haber ido en ese o en otra clasificación, es el único rubro que da está amplitud para que las carteras decidieran cómo iban a destinar sus gastos, aseguró.

“El rubro gastos financieros tiene una cantidad de rubros contables. Es el rubro que se llama gastos diversos”, explica, y agregó que en ningún momento esto implicaba “violar ninguna ley porque se especifican los gastos”.

Afirmó que las aclaraciones técnicas siempre han estado, pero hay que hacer la diferencia entre concentrarse en los números y aclaraciones, y otra el avocarse a un discurso político que se había estado manejando.

“Al discurso político yo trato de aislarme”, señaló, y aseguró que el diálogo logrado fue bajo un razonamiento técnico al que muchos diputados llegaron y que necesariamente había que aislarse del discurso político, porque de lo contrario no se podría concentrar, y varios argumentaciones no tenían base legal.

El presupuesto se aprobó con los votos de los partidos de derecha, mientras que el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) se abstuvo de levantar la mano. Días antes, diputados del partido de izquierda aseguraron que el presupuesto estaba inflado.

El funcionario dijo que todas las cosas que se dijeron sobre el presupuesto no eran ciertas y las dudas eran superables. No obstante, el presupuesto fue aprobado en un supuesto que el país crezca el 2.5 %, aunque muchos expertos en el tema han dicho que no alcanzará ni los dos puntos porcentuales.

Pero el ministro insiste que El Salvador es el único país que con una tasa menor del 3 % de crecimiento económico, tiene sostenibilidad financiera.

Añadió que hay señales importantes para la economía del país. Fuentes dijo que viaja este día a Washington donde hablará sobre el proyecto “América Crece”, para informar sobre capacidades y oportunidades de inversión privada de Estados Unidos en El Salvador, Guatemala y Honduras. “Entonces hay una dinámica de crecimiento, y hoy hay que romper ese círculo de poco crecimiento”, indicó.

También explicó que gestionará ante tres calificadoras de riesgo que mejoren la calificación de riesgo del país, y que ello se traduzca en la obtención de créditos con menores tasas de interés.

Con relación al bono que se le daba a los empleados de FOSALUD, los cuales hicieron ayer una protesta aduciendo que se les ha suspendido la prestación que recibían cada fin de año, el ministro argumentó que no tiene nada que ver con eso y que no depende de él el beneficio, simplemente lo que ha pasado es que ese dinero no tienen base legal para embolsarlo, a pesar de que está contemplado en el presupuesto del año que está por finalizar.