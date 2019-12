El Rollo del Centro llega al Teatro Nacional

Iván Escobar

Por tercer año consecutivo se inauguró la exposición de fotografía análoga en el Foyer del Teatro Nacional de San Salvador, organizado por el colectivo fotográfico El Centro Hace CLIC.

Los profesionales: Jeannette Romero, Carlos Torres y Antonino Castillo exponen sus fotografías captadas en el centro histórico de la capital durante caminatas urbanas, y que revelan la esencia del formato análogo, la nostalgia de la fotografía impresa y el uso de recursos modernos que pueden ser clave para entender este esfuerzo en el que también se pone a prueba la creatividad de los fotógrafos.

El Centro Hace CLIC es un colectivo de fotografía urbana, que constantemente explora la capital, particularmente el centro histórico, a través de la captación de imágenes y personajes por parte de profesionales de la fotografía, aficionados y amantes del mundo fotográfico. El colectivo está activo desde diciembre de 2015, y a la fecha ya se han realizado innumerables muestras fotográficas, tanto en formato digital como análogo, así como apoyo en actividades culturales nacionales y en la región centroamericana, conferencias y talleres, entre otros.

“Son fotografías del centro de San Salvador, es de carácter itinerante. La exposición de 2018 ahorita está en San Miguel, después va para Santa Ana. Esta lleva el mismo rumbo”, explicó Miguel Huezo, en representación de El Centro Hace CLIC.

Los organizadores detallaron, además, que la muestra tiene como fin hablar en contrapunto de dos temas: espacios exteriores y espacios interiores, respecto a cómo se usa el espacio para los habitantes cotidianos del centro, y los “nuevos visitantes”, como artistas, dibujantes, estatuistas, incluso fotógrafos y otros actores que están interactuando con el centro en estos días. “No hay una pretensión de querer decir: nos estamos tomando el centro. No. Estamos visitando el centro, estamos interactuando con la gente. El centro no se está descubriendo, sino que se está interactuando con nuevas personas, son nuevas formas de interactuar que no se tenían antes”, añadió Huezo.

Mientras que los participantes en esta edición se mostraron optimistas, y coincidieron en la importancia de presentar el centro, a su gente, sus actividades cotidianas para unos y atractivos para otros, es decir, recoger en imágenes esa esencia de lo que vive el capitalino en estas calles, en ese espacio del centro de San Salvador.

Película Fujicolor, cámara Nikon; Papel Fortezo FS4, cámara Estenopeica Casera; Cámara Instax Mini 9, son los formatos y equipos utilizados para captar estas imágenes. El formato de Cámara Intax Mini 9 se incorpora a la muestra y permite al público tener acceso a lo que en el pasado conocimos como las fotos de cámara Polaroid, “pero ahora con un tinte milenials”, indicó Romero.

En términos generales la muestra acerca al capitalino y todo aquel que la aprecie, al mundo de la analogía, de los formatos grandes y chicos de imágenes impresas, de detalles, sombras, luces y otros elementos característicos del mundo análogo, con cierto matiz moderno. La muestra se expone durante todo diciembre.