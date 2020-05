Ministerio de Trabajo cancela reunión para discutir reactivación económica 

@DiarioCoLatino

Para el martes estaba programada la firma de los protocolos para reiniciar operaciones, entre las gremiales y el Ministerio de Trabajo; sin embargo, esta reunión fue cancelada, afirmó Jorge Hasbún, presidente de la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador (CAMARASAL).

De acuerdo con Hasbún, “de no tener un calendario de apertura en los próximos días y se extiende la cuarentena de casi cierre total, como la tenemos ahorita, hay en riesgo 350,000 empleos”.

Señaló que a nivel técnico se ha colaborado “muy bien” con el Ministerio de Trabajo, por lo que exhortó a retomar las reuniones este día. Cabe recordar que la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP) abogó por la emisión de protocolos y un calendario de apertura económica, situación que cambió luego de que tanto la ANEP como CAMARASAL renunciaran al comité fiscalizador para el uso de los $2,000 millones aprobados para enfrentar el COVID-19.

“No mezclamos temas, somos técnicos. En este momento, la urgencia son los protocolos y el programa de reapertura. Si no se hace, se le hará un gran daño al país”, expuso.

“La economía se va a abrir, no porque la gente no quiera cumplir la cuarentena, sino porque la gente ya está desesperada; si no hacemos esto, la responsabilidad de todos esos infectados va a ser del Gobierno, porque no está dando los lineamientos autorizados a los sectores”, concluyó Hasbún en una entrevista televisiva.

La CAMARASAL llamó al Gobierno a mantener las mesas técnicas para que los protocolos comiencen a funcionar y “que a partir del 16 de mayo, como se había prometido, se pueda comenzar a abrir la economía”.