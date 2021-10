MINED resta capacidad de docentes en el país

Samuel Amaya

@SamuelAmaya98

La ministra de Educación, Carla Hananía de Varela, sostuvo que en el presupuesto 2022, han destinado fondos para seguir con la formación docente, y hoy de forma “urgente”, ya que reveló que recién acababan de hacer las pruebas a los docentes que estaban concursando para plazas por la Ley de Salarios, y de ello se reveló que salieron resultados “verdaderamente preocupantes, que demuestran la deficiencia con que las universidades han estado formando a los a los maestros”. Dichas declaraciones generaron críticas en el sector docente, ya que ellos aseguran que la funcionaria verdaderamente no conoce el fenómeno académico del país.

Sin embargo, la titular de Educación sostuvo que “todavía no les puedo dar resultados, pero pronto vamos a dar esos resultados y yo espero que me ayuden a cambiar esa situación, porque si no cambiamos esa situación es mentira que estemos hablando de transformación educativa; los maestros tienen serias deficiencias”, resaltó en reiteradas ocasiones a los diputados de la Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa.

La ministra dijo que en la prueba “no ha habido compadrazgos, ni amiguismos, ahí ha salido la verdad y debemos de tomar acciones inmediatas para corregir eso, porque estamos vulnerando el derecho a la educación de nuestros niños”.

Por ello, afirmó que se debe garantizar que los maestros “sean bien formados”, y como Ministerio de Educación tienen propuestas que van a trabajar con las universidades y presuntamente, asumirán su rol rector “porque de nada sirve estar transformando la currícula o estar llevando tecnología, si los maestros no se podían conectar a la prueba, por no poder escribir la mayúscula en la computadora, porque no podían encender la cámara”, destacó la funcionaria de supuestos casos que aparentemente sucedieron durante la prueba iniciada el sábado 16 de octubre.

Las plazas para aplicar para docente bajo la Ley de Salarios eran un poco más de 2,000 y la evaluación culminará mañana 22 de octubre. Según un reporte preliminar del Ministerio de Educación, un 77% de docentes reprobaron la prueba, un 18% la aprobaron y un 5% no la realizaron.

En contraposición, Bases Magisteriales expuso su descontento ante el proceso que realiza el Ministerio de Educación en el proceso de evaluación de maestros que aplicaron a las plazas docente por Ley de Salario.

El gremio de docenes afirmó que el MINED “no puede realizar un examen bien, ya que ese 5% que Educación dijo que no la hizo, fue porque los docentes no pudieron ingresar, porque el sistema era deficiente.

En una carta del sector docente, y dirigida a la ministra de Educación, los profesionales educativos afirmaron que en el tema de los aspirantes a nuevo ingreso, supuestamente “se está cometiendo la más grande aberración, injusticia e ilegalidad que ningún ministro por malo o incapaz había hecho, al someterlos a un proceso engorroso, ineficiente técnicamente e innecesario, en donde se les dio un temario impertinente con lo que se les evaluó, por medio de un decreto ilegal y perverso”.

La ministra de Educación dijo en varias ocasiones que inclusive algunos docentes ni siquiera podían “hablar”, “expresarse” y “escribir”; ante esto; en la carta dirigida a la funcionaria, el gremio docente afirmó que “estos docentes a los que usted denigra, fuimos los responsables de formar profesionales competentes y personas de bien que han sostenido a este país, aún durante tiempos de guerra”.

También el gremio de maestros invitó a la ministra Hanania de Varela a que revisara sus declaraciones en entrevistas o Twitter y compruebe que también comete resbalones lexicales “y no por eso nos burlamos de usted, por el contrario, tratamos de comprenderla a partir de que usted no posee formación en el área educativa, y peor aún no se deja asesorar por pedagogos, sino que escucha los consejos de técnicos en otras áreas.

Nada que ver con la educación y la terminan llevando a cometer desaciertos que ni un novato en educación cometiera”, resaltaron.

El sector docente dijo que con los ataques que ha realizado la ministra de Educación a los maestros demuestra que no entiende el fenómeno educativo del país.

Paz Zetino, secretario general de Bases Magisteriales, dijo que Carla Hanania de Varela demuestra “que es una funcionaria que se hizo cargo de un ministerio de los más importantes del país, sin conocer la realidad educativa de El Salvador”.

“Usted no puede venir a descargar toda la responsabilidad de la crisis de la formación docente, cuando usted sabe que a partir de 1985 cedieron la formación al mercado”, comentó.

Por tanto, manifestaron que, como sindicato, llevan más de 10 años de estar solicitando que el Ministerio de Educación como ente rector, retome la formación docente del país, “nunca lo han querido hacer”, resaltó Zetino.

Paz Zetino concluyó que como sector docente se sienten ofendidos, “con el ataque sistemático” que Carla Hanania hace, también, quedan en espera que, dentro de pocos días, la funcionaria “se ponga a trabajar” para que escriba con sus propias manos una política pública educativa y “deje de hacer tanto espectáculo”.