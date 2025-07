Migrantes venezolanos ofrecen testimonios sobre su secuestro en el CECOT de El Salvador

Compartir

El pasado viernes 18 de julio, 252 venezolanos que permanecían secuestrados en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) de El Salvador, fueron rescatados por el Gobierno venezolano, tras vivir uno de los capítulos más oscuros, manifestó TeleSUR.

Bajo la administración del presidente Donald Trump, los migrantes venezolanos fueron deportados a El Salvador y encarcelados en el CECOT, sin que hubiesen cometido delito algunos en Estados Unidos (EE.UU.) o la nación centroamericana, agrega.

Sin embargo, las negociaciones entre el Gobierno del presidente Nicolás Maduro, con la mediación del papa León XIV y la participación de EE.UU., El Salvador y la Organización de Naciones Unidas (ONU), hicieron posible el retorno de los 252 connacionales a través del Plan Vuelta a la Patria, señala.

Registros del horror que marcaron cuerpos y almas

El espacio televisivo Con Maduro +, que conduce el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, fue dedicado este lunes a la victoria de Venezuela por el retorno al país de los 252 venezolanos secuestrados en El Salvador y siete niños que también arribaron el viernes, luego de haber sido separados forzosamente de sus familias.

En el programa se presentaron algunos testimonios de venezolanos que estuvieron en el CECOT, como el estilista Andrei Hernández Romero. De acuerdo con este tachirense, tras entregarse a las autoridades estadounidenses para pedir asilo, fue acusado—sin juicio ni pruebas—de ser integrante del extinto Tren de Aragua, por el solo hecho de portar tatuajes. Otros también corrieron con similar suerte.

A su llegada a El Salvador, los relatos coinciden: policías los bajaron entre golpes, los obligaron a arrodillarse y escuchar amenazas. “Ahí me dijeron: ‘de aquí vas a salir a los 90 años’. Ahí yo, de verdad, me perdí”, recordó uno de los migrantes a teleSUR. La humillación continuó: con máquinas de afeitar, los raparon y lanzaron al suelo. “Sentí que el mundo se me caía encima… Nunca pensé que saldría de ese país».

«Cuando caí en la cárcel del CECOT, que vi que era una cárcel de terroristas, pensé que nunca más iba a salir de allí«, narró otro de los migrantes.

En ese sentido, los migrantes indican que su ingreso al CECOT fue un zarpazo psicológico: “Pensé que nunca más iba a salir de allí. Veía maras, pandilleros… pasaba por mi mente que nos podían mandar a matar. En esa cárcel hay fosa común”, narró Hernández.

En al menos dos ocasiones, los migrantes protagonizaron motines y huelgas de hambre—y de sangre—para protestar por las condiciones inhumanas a las que eran sometidos. “Mandamos sábanas y amenazamos con ahorcarnos. Nunca me había visto así: verme con una sábana en el cuello… fue devastador”, relató una de las víctimas.

«Nunca había estado detenido, ni tengo antecedentes penales. Era primera vez que me detenían. A todos nos pegaron mucho, nos dieron con palos», expuso otro de los connacionales venezolanos.

Para los migrantes venezolanos nunca hubo juicio, defensa ni contacto con familiares. Sin embargo, uno de los entrevistados, declaró que sabían que «el mundo estaba luchando por nosotros, porque lo que hicieron con nosotros fue una injusticia muy grave«.

Al respecto, el presidente Maduro acotó en el espacio televisivo que «ellos tuvieron la capacidad para resistir y ahora están en su tierra, en su Patria que los quiere y los ama«.

El mandatario afirmó que «la migración es un derecho humano. En Venezuela hay 10 millones de migrantes y ¿cuándo ha sido aquí un delito?».

