Mi voluntad no me daría para practicar otro deporte: “Mágico” González

Rolando Alvarenga

@Bachiboxx55

Fiel a su estilo, Jorge “Mágico” González apareció repentinamente -la noche del martes- en la entrega de la Espiga Dorada 2018.

Antes de ser llevado a la mesa de honor -junto a Mauricio Cienfuegos, Carlos “Famoso” Hernández y Dennis Martínez, ex Grandes Ligas- “Mágico” accedió a hablar brevemente con Diario Co Latino.

– ¿Cómo está Jorge “Mágico” González?

Pues bien, normal, agradeciendo el haber sido tomado en cuenta para estar presente en algo tan lindo y trascendental para el deporte salvadoreño.

– ¿Alguna vez ganó usted la Espiga Dorada por su trayectoria futbolística?

Parece ser que sí. Creo que fue algo relacionado con el novato del año, antes de mi partida al fútbol español. Sentí una satisfacción bien linda, una moral increíble. Es algo que motiva e incentiva, pero que uno siendo joven no lo valora en el momento, sino hasta que pasan los años. Una Espiga es muy importantísima para con el país.

– A sus sesenta años de edad, ¿ya puede darle gracias a la vida por haberle dado tanto?

Lo que sucede es que uno constantemente le está dando gracias a Dios por la “vidita” misma. Pero uno no deja de tener la ilusión, la visión o aquello de sentirte útil y estar tratando de ser útil para con lo que Diosito te ha hecho ser. En mi caso, el fútbol.

– Si volviera a nacer, ¿volvería a ser futbolista o le gustaría probar suerte en otro deporte?

No, no creo, porque mi voluntad no me daría para practicar otro deporte, porque estoy consciente que sirvo de poco para cosas trascendentales o por lo menos para sentirte un normal en la vida.

– Hablando del deporte que a usted lo hizo histórico, ¿sigue añorando que este fútbol tarde o temprano mejore y levante vuelo en cuanto a su nivel competitivo?

Añoramos, porque yo creo que los que aún queremos un poquito nuestro fútbol, añoramos volver por nuestros “fueron” en la CONCACAF.