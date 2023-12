Médicos en servicio social son obligados a renunciar a plaza remunerada

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

El Colegio Médico lamentó que el Ministerio de Salud esté negando las plazas remuneradas de año social, a quienes después de su internado debían iniciar ese servicio a la población. El argumento dado por las autoridades es que no hay dinero para esas plazas, lo cual contrasta con los refuerzos exprés que otorga la Asamblea Legislativa a otras ramas del gobierno menos importantes que la salud.

El médico infectólogo, Iván Solano Leiva, en redes sociales le recordó al ministro de Salud, Francisco Alabí, que no está siguiendo las instrucciones dadas en 2020 por el presidente de la República, Nayib Bukele, de “plazas para todos ”, ahora médicos en servicio social son abligado a firmar una carta de renuncia a plaza remunerada y trabajar gratis como era en gestiones anteriores.

“Confiamos ministro Alabí en que será fiel a su palabra, ya que usted en septiembre 2020 manifestó en una entrevista, que hoy con su gestión, si se le pagaba a todos los internos y estudiantes en servicio social”, señaló Solano.

Solano consideró que la aprobación del presupuesto nacional 2023 es una excelente oportunidad, para que los diputados aprueben el refuerzo presupuestario al Ministerio de Salud que permita pagarles a más de 350 estudiantes de medicina que harán su año de servicio social.

El Colegio Médico hizo un llamado al MINSAL, Ministerio de Hacienda y a la Asamblea Legislativa, para que resuelvan esta situación a la mayor brevedad y no afectar a estudiantes de medicina de internado que van hacia el año social.

El titular de salud enfatizó en noviembre de 2020 que durante esta administración y por parte del presidente Bukele se les está pagando a todos, cosa que no existía en administraciones anteriores.

“Nosotros veíamos hospitales en los cuales solo existían 30 plazas para médicos internos pagadas y había 100 médicos laborando, entonces, solo se le brindaba el apoyo financiero a 30 y los otros quedaban sin poder acceder a una plaza”, afirmó en ese momento el ministro.

Asimismo, el funcionario aseguró que Salud incrementaría el salario a médicos internos y de año social, recibiendo $100 más el personal que no goza de escalafón, los cuales fueron incluidos en el presupuesto del año 2021 de esa cartera de Estado.

Estudiantes egresados de la carrera de medicina de las diferentes universidades del país mostraron su descontento, ya que varios no han sido incluidos en el listado de las plazas para el año social 2024, pese a una ley especial que promueve el salario digno y justo para los médicos internos, en año social y residentes.

“Será que tiene más importancia un evento de miss universo que la salud de una nación, exhortamos al ministro y al presidente a tomar cartas en el asunto y actuar de manera pertinente, justa y responsable. Recordándoles que las plazas alcanzan cuando los fondos de los salvadoreños no se roban”, indicaron los egresados.