MATERNO, PATERNO — MATERNAL Y PATERNAL

Josefina Pineda de Márquez

Maestra normalista

Hace ya algún tiempo una prima me dijo:

“Yo no soy maternal y no tengo la culpa de eso, así me hizo Dios”

Siempre voy a admirar la franqueza y sinceridad de mi prima en relación a eso de no ser amorosa con sus hijos. Eso quiso decir con “no soy maternal”

MATERNAL Y MATERNO son adjetivos bastante usados y los usamos bien.

La lectura constante que en muchos se vuelve una ADICCIÓN y no lo dudemos, es la verdadera lección que enseña el buen uso del idioma.

Materno y maternal aunque ambos son adjetivos no se emplean igual. Materno es adjetivo que se usa para expresar “correspondiente a la madre” así como paterno es correspondiente al padre.

––Mi abuela materna era una excelente narradora de historias.

––En cambio mi abuela paterna muy pocas historias y cuentos me contó, pero era maternal con mi hermanita y conmigo.

––La actitud tan paternal de mi padre me hizo obedecerle en todo.

––Mi linda mamá entró a la maternidad muy jovencita y fue maternal solo con sus nietos.

ADECUA Y ADECÚA SON CORRECTAS.

Aunque aceptemos que adecua es de uso más culto.

––Algunos valores morales y estéticos que se advierten en La Ilíada de Homero no se adecuan al comportamiento del hombre actual.

––Las extravagancias de la gente acaudalada no se adecúan a la gran población hambrienta de nuestro país.

––Muchos contenidos de programas que transmite la TV comercial no se adecuan a la formación de valores en nuestros niños y jóvenes.

LICUA Y LICÚA pueden ser usados indistintamente.

––Personalmente prefiero decir: Yo licuo algunas frutas para mi desayuno.

––A Celia, mi hija adoptiva, le gusta decir. Yo licúo la sopa de pollito con verduras para que se digiera mejor.

Los medios de difusión masivas son, en casos frecuentes, pésimos ejemplos del “mal hablar”.

Esta mañana escuché que un entrevistado muy elegante decía:

“Cada uno sabemos donde nos apreta el zapato”. Incorrecto.

El verbo apretar es irregular.

“CADA QUIEN SABE DONDE LE APRIETA EL ZAPATO”.

Del poema Reír llorando.

De Juan de Dios Peza. Poeta, político y escritor mexicano.

“El carnaval del mundo engaña tanto,

que las vidas son breves mascaradas;

aquí aprendemos a reír con llanto

y también a llorar con carcajadas”

Hasta pronto..