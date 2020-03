Más de un centenar de capturas en primer día de cuarentena domiciliar

Yaneth Estrada

El Gabinete de Seguridad informó que en las primeras horas de este domingo se detuvieron a 120 personas por no acatar la cuarentena domiciliar declarada por el presidente de la República Nayib Bukele para detener la propagación del COVID-19.

Hasta el medio día del domingo, el ministro de Seguridad, Rogelio Rivas confirmó que también se han reforzado los operativos fronterizos y que fueron detenidas por la PNC y Defensa a 123 personas, que ingresaron por puntos ciegos. “Ellos están cumpliendo cuarentena en los lugares de contención”, dijo.

No obstante, la Policía Nacional Civil confirmó la detención de 182 personas hasta la noche del domingo, por violentar la cuarentena domiciliar obligatoria.

“Seremos contundentes con las medidas de resguardo para los ciudadanos. Como salvadoreños tenemos una responsabilidad y hay que cumplirla. No permitamos que esta pandemia nos derrote y acatemos las indicaciones para contener el COVID-19”, recalcó.

Asimismo, añadió que las personas que no acaten las medidas de cuarentena domiciliar serán llevados a un centro de contención. Esta decisión es para proteger a los salvadoreños, porque la tendencia mundial del contagio de la pandemia del COVID-19 es de crecimiento exponencial, dijo.

Proceso penal

El fiscal general de la República, Raúl Melara afirmó que, “además de ser llevados a un centro de contención de la pandemia, quienes violen la cuarentena domiciliar serán procesados penalmente por el delito de Desobediencia de Particulares, sin perjuicio de otros delitos que puedan cometer”.

También, el ministro de Defensa, Francis Merino Monroy aseguró que durante la madrugada del domingo fueron detenidas varias personas en estado de ebriedad y otros que quisieron evitar los retenes militares, en diferentes puntos del país.

El director de la PNC, Mauricio Arriaza Chicas dijo que actualmente 23,000 miembros operativos y todo el personal administrativo de la institución están dando servicio a la población.

Las autoridades instaron a los salvadoreños a respetar las medidas de seguridad, y recalcaron que mantendrán la vigilancia para el cumplimiento de la cuarentena ordenada por el presidente. Cabe destacar que durante los 30 días de cuarentena domiciliar podrán circular los empleados de supermercados, farmacias, tiendas de conveniencia, bancos, medios de comunicación, y otros servicios.