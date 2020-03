Más de diez de unidades del transporte multadas por no acatar recomendaciones

Alma Vilches

@AlmaCoLatino

Debido al incumplimiento de las medidas para contrarrestar posibles contagios del Coronavirus, más de diez autobuses y dos microbuses fueron multados, por sobrecargar las unidades y mantener el hacinamiento, haciendo más fácil la propagación del COVID-19.

El titular del Ministerio de Obras Públicas (MOP), Romeo Rodríguez, aclaró que no es una cacería de brujas en contra de los empresarios, pues, el objetivo es cumplir con la ley y evitar la propagación del virus, ya que el 70% de la población se movilizan en el transporte público, y las unidades al ir sobrecargadas son un foco de posibles contagios.

El ministro de Obras Públicas dijo que en las diferentes paradas y terminales se ha verificado que todas las personas vayan sentadas, pero los empresarios que no cumplieron con esta disposición fueron multados con 600 dólares por microbús y $1200 los autobuses. A las unidades multadas y que sigan incumpliendo las medidas les será suspendido el subsidio y podrían llegar a sanciones más graves, como retirarle los permisos de línea.

“Hemos hablado con los empresarios solicitando evitar el hacinamiento, pero muchos de ellos no han cumplido, esto no es de hoy, es algo que se debe cumplir incluso aunque no tuviéramos la pandemia del COVID-19; no podemos permitir que siga ese irrespeto, queremos proteger a la población para evitar que esta enfermedad se siga propagando”, afirmó el funcionario.

Pidió a la población que por su propia salud y la de su familia, no abordar las unidades del transporte público si ya van saturadas, y, sobre todo, no salir de casa sino es necesario, ya que las aglomeraciones hacen que el virus se propague de forma descontrolada.

Cerca de 100 inspectores de tránsito verifican que, además de no sobrecargar los buses y microbuses, los motoristas usen mascarilla y guantes de látex, proveer de alcohol gel a los usuarios y que las unidades sean sanitizadas por lo menos tres veces al día.