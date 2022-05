Marx y las criptomonedas

Caralvá

Intimissimun

Este es un ejercicio de extremas posibilidades, pero hemos observado durante estos últimos 36 meses en nuestra nación la circulación del Bitcoin, la inserción de la Chivo Wallet, la compra de la criptomoneda con millones de dólares de los contribuyentes sin explicación alguna, ni referencia de auditoría, no existe administración nacional y es conocido que una empresa norteamericana (no arraigadas a las leyes nacionales) realiza dichos movimientos, en consecuencia son signos de acciones alucinantes, que ni siquiera los poetas más delirantes concibieron como eventos del futuro.

Para Marx “el valor de una mercancía reside en el trabajo socialmente necesario para producirla” de ahí en adelante la lectura del Capital y sus XXIII volúmenes es cuestión de erudición mística, para Keynes “el trabajo es el único factor que genera, físicamente, los bienes. Aunque el valor de esos bienes no está determinado por el trabajo, ya que en determinación del precio interviene la escasez o abundancia”… así se originan diversas escuelas que interpretan la relación de la representación del valor con monedas, dinero, oro, plata etc. esas escuelas son: preclásicas clásicas, marxistas, neoclásicas, keynesianismo, austríaca, teorías monetarias modernas etc.

Desde luego mi acción económica individual como ciudadano, es limitada en el uso de la moneda, puesto que implica cierta opción de lectura de realización generacional con los límites salariales del promedio en tiempo y espacio, además de la disponibilidad efectiva, así las personas que pueden realizar inversiones capitalistas en criptomonedas deben poseer una solvencia económica extraordinaria, puesto que el valor de una criptomoneda no es el trabajo, los mineros tampoco generan trabajo porque son máquinas con algoritmos que por azar pueden acceder un valor “nominal” pero consumen enormes cantidades de energía, otro factor es su volatilidad, su valor de representación son pronunciadas caídas imprevisibles así: el 08MAY022 el Bitcoin valía $34,275; mientras el 12MAY022 $27,677; hacia el 14MAY022 $28,788 y el 15MAY022 $ 31,019 (datos CoinDesk Bitcoin Price)… es una paradoja económica éste sistema que se aprobó como moneda de curso legal, pero las monedas tiene representación física, es dinero al portador, no obstante su volatilidad hace muy difícil calcular su valor exacto, además no representa la creación de un producto (mercancía, objeto, artesanía, productos intercambiable etc.) la criptomoneda no surge del trabajo social sino en ente exterior a la sociedad y al sistema capitalista.

Así el valor de uso y valor de cambio, la creación de la mercancía, la plusvalía, el comercio y estudio de los capitales no tiene sentido, si las escuelas ortodoxas económicas no funcionan, ni Marx, Keynes, mucho menos Paul Krugman con sus críticas al neoliberalismo y el monetarismo tienen razón, entonces los Blockchain gobiernan la economía, pero son máquinas que se desconectan con un click.

