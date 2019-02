MARN lamenta bloqueo de leyes ambientales en la Asamblea

Mirna Jiménez

@DiarioColatino

La ministra de medio ambiente y recursos naturales, Lina Pohl, lamentó que la Asamblea Legislativa se haya entrampado en la discusión de la ley del agua y otras iniciativas relacionadas al tema se encuentren bloqueadas desde hace varios años a pesar de la urgencia de su aprobación.

“Hemos estado años, no un año ni dos, no esta legislatura: la anterior y la anterior sin realmente producir, enfrascados en una discusión de la ley del agua absolutamente estéril y necesitamos francamente estas regulaciones para poner en marcha muchas de las iniciativas”, manifestó la ministra en entrevista con canal 10.

Además de la propuesta de ley del agua, cuyo proyecto original fue bloqueado por la oposición de derecha, en la comisión de medio ambiente de la asamblea legislativa también están el proyecto de ley de cambio climático, de la ley de residuos y el de la ley de prohibición de los agroquímicos.

El MARN también se enfrenta al problema de que se le ha quitado la potestad de poner multas a aquellas personas naturales o jurídicas que violen las normativas ambientales.

“Les dije a los señores diputados: no lo hagan por mí porque este no es un tema personal, no lo hagan por esta administración, háganlo por la siguiente y es devolverle la facultad al ministerio del medio ambiente de poner multas, esta es una reforma que tienen que hacer” añadió.

La potestad para aplicar multas de parte del ministerio de medio ambiente y recursos naturales fue anulada por la sala de lo constitucional de la corte suprema de justicia (CSJ) a principios de 2015 argumentando que había un término inexistente (salarios “urbanos”) en la normativa de aplicación.

Mediante una iniciativa de reforma de ley, la ministra Pohl intentó devolverle la potestad al MARN, pero los partidos de derecha GANA, ARENA y PCN, bloquearon la petición y la entidad oficial defensora del medio ambiente se quedó sin mecanismos coercitivos contra quienes atentan contra los recursos naturales.

“Hemos estado trabajando con los juzgados ambientales y con la fiscalía general de la República, pero el ministerio debería tener sus propios procedimientos y cuándo nos cortan la facultad de poner multas al ministerio de medio ambiente, cuando tenemos éxito, cuando empezamos a ganar los casos en la sala de lo contencioso, ganamos dos casos millonarios por cierto” manifestó la ministra.

Pohl calificó de “bizarro” y “surrealista” la decisión de la derecha legislativa de quitarle al MARN la potestad de poner multas, una limitante que se ha mantenido durante toda la actual gestión presidencial.

“Se que no lo hicieron por este Gobierno, no quisieron facilitarle las cosas a este gobierno, está bien, facilítenselas a un siguiente gobierno porque sino es que la vida la tenemos difícil todos, nos afecta a todos indistintamente del partido político por el que votaron los ciudadanos los puede afectar”.

Entre la herencia del MARN, Pohl dijo que quedan muchos logros entre estos y el más importante, estrategias, planes y políticas para que El Salvador sea sustentable, pero también mucha información como el plan nacional hídrico, que informa dónde está el agua, cuál es su calidad, cantidad y disposición.

También hay un inventario nacional de bosques, el más completo inventario de humedales, el primer informe del Estado de los riesgos y vulnerabilidades, además hay un marco de institucional, el consejo nacional de sustentabilidad ambiental y vulnerabilidad, que ya está funcionando.

“Hay institucionalidad construida, hay institucionalidad funcionando” señaló Pohl, quien añadió que hay $132 millones de cooperación internacional aprobados y $10 millones más ofrecidos para proyectos de medio ambiente.