La última jugada política de Bukele y su bancada Cyan

Tomado de la Red Informativa Litoral

En el último dìa de trabajo la bancada de Nuevas Ideas y sus partidos afines aprobaron la tarde del lunes cambiar el artículo 248 de la Constitución de la República que les permitirá reformar de una forma expedita la carta magna, vigente desde 1983.

Esta jugada política anunciada era esperada desde hace muchos días, pero fue hasta el lunes que introdujeron con dispensa de trámite por diputados de NI a menos de dos días de que esta legislatura termine su mandato, deberá ser ratificada por el siguiente Congreso para que entre en vigor. El cambio fue aprobado sin estudio ni análisis previo por 66 votos del oficialismo y obtuvo 16 votos en contra de la oposición.

La redacción original del inciso segundo del artículo 248 establece que la única forma de modificar la Constitución es mediante la aprobación en una legislatura con mayoría simple y su ratificación con el voto de los dos tercios de las bancadas, es decir, 56 congresistas. La enmienda aprobada agrega que este proceso se podrá realizar en una misma legislatura con tres cuartas partes de los diputados electos (45 de 60).

Con la propuesta se establece que: “Para que toda reforma pueda decretarse deberá ser ratificada en la siguiente Asamblea Legislativa con dos tercios o por la misma Asamblea Legislativa con el voto de la tres cuartas partes de los diputados electos». Y que ratificada se mandará a publicar.

La abogada constitucionalista, Ruth Eleonora López, dijo a Red Informativa Litoral que lo que la bancada Cyan hizo fue dejar la puerta abierta para otras reformas posteriores como lo hizo con el Código Electoral. “Y ese es problema como ya hemos visto las electorales afectar principios constitucionales, pues no hay ninguna institución de control que vigile y garantice los derechos de la ciudadanía. Pues, entonces, se hacen de manera discrecional las reformas y esas pueden ser ampliar el perìodo presidencial, de diputados y alcaldes, entre otros.

El ex presidente del Tribunal Supremo Electoral, Eugenio Chicas, escribió en su cuenta X : «Esto descubre su perversa intención de no hacer elecciones en 2027, porque con el ascenso de la crisis, y no siendo candidato Bukele, temen perder el control legislativo.

El abogado constitucionalista, Enrique Anaya, escribió, por su parte, en la misma red social que la «reforma constitucional» que acaba de aprobar la AL, con la que la próxima legislatura podrá «cambiar» -aprobar y ratificar ella misma- la Cn. con solo 45 votos, es una ABERRACIÓN.

Es una reforma Travis Bickle (solo para conocedores): una chabacanada.

La referencia es porque según la reforma, una misma AL aprobará y ratificará, después de analizarlo ellos mismos las reformas a la Constitución criticó Anaya

Eso será como verse al espejo y decir: «¿hablas conmigo? ¿Me lo dices a mí?»