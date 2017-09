Mario Romero: la migración es un derecho humano

David Martínez

@davidmar.2105

“Es un derecho humano migrar”. Fue la reflexión que hiciera el capellán de la Fundación Romero, Mario Romero, quien hizo el llamado a los compatriotas a luchar por mantenerse, a pesar de que el presidente de los Estado Unidos en los últimos días haya tomado decisiones que les afecten.

Trump, esta semana, revocó el programa denominado DACA, una especie de amnistía que protegía a los jóvenes migrantes “soñadores”, y dio seis meses al congreso estadounidense para que les busque una solución concreta.

“Muchos hermanos están enfrentando adversidades, unos en el norte, otros en Europa, en cualquier lugar del mundo los migrantes sufren como sufrió Jesús, que cuando era niño tuvo que huir con su madre y San José, sufrieron. Es un derecho humano migrar”, expresó el capellán.

Aunque aseguró que lo mejor sería generar mejores condiciones en nuestros países para que se detenga este fenómeno, sin embargo, también dijo que se debe pensar en los miles de compatriotas que ya lo hicieron y por ello es que dijo que estas personas deben luchar por su estatus.

Expresó que los afectados deben ir a la corte para que detenga las políticas anti inmigrantes del gobierno de Trump, y aseguró que hay que tener claro que es una decisión del presidente de los Estados Unidos, independientemente si el país apoya o no al gobierno de Nicolás Maduro.

“La ANEP y todos sus socios están diciendo que porque El Salvador apoya a Venezuela y tantas otras mentiras, Trump quiere deportar, etc, etc. Son una sarta de mentiras que los medios masivos quiere meterle a la gente”, aseveró Romero.

Asimismo, exigió a los partidos políticos a discutir y aprobar una verdadera reforma a las pensiones. También dijo que los empresarios deben convertirse para dar un trato justo a los obreros que con mucho esfuerzo han trabajado para lograr tener una pensión mínima.

Llamó a ser una iglesia profética, como lo hizo el Beato Oscar Arnulfo Romero, para predicar y lograr convertir al pueblo en hermanos, no opresores y oprimidos, sino hermanos. Expresó que Romero fue profeta y hasta hoy siguen vigentes sus palabras.

“El llamado de Monseñor Romero a la conversión tiene hasta el día de hoy gran vigencia. Es sumamente importante que los dueños de las AFP escuchen el llamado que les hace Jesús y Monseñor Romero: no pueden, no deben hacerse ricos, millonarios con las aportaciones de los trabajadores, no pueden oponerse a una reforma fiscal que contribuya a una reforma digna de pensiones, deben contribuir”, pidió el párroco.