Magistrado Olivo pide garantizar derecho de vigilancia a todos los partidos contendientes

Alma Vilches

El magistrado del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Julio Olivo, envió una carta al Organismo Colegiado reiterando que se garantice el derecho de vigilancia a todos los partidos políticos en contienda, sin ninguna exclusión ya que la violación a esta garantía, podría devenir en un vicio de nulidad del mismo proceso.

“Instruir a la Comisión Coordinadora del Escrutinio Final en la obligación de verificar el número de vigilantes por cada partido político, revisando credenciales antes de iniciar el trabajo de cada una de las 300 mesas del conteo de papeletas”, reza el comunicado.

Según el magistrado, se debe constatar que cada partido político solo puede tener un vigilante por cada mesa, en aras de evitar la sobrerrepresentación de un partido sobre otro, verificando además que sean contendientes en la elección de que se trate.

A criterio del funcionario, debe agendarse con seriedad en el Organismo Colegiado las denuncias de manipulación de datos y cualquier interferencia o alteración por el personal encargado de digitación y dictado, vigilantes de partidos políticos y otras, deduciendo responsabilidades en los casos que sean comprobadas e identificados tales hechos.

Asimismo, recalcó que el proceso de escrutinio debe ser con toda transparencia, apegado a los estándares internacionales y, sobre todo, a la Constitución, Código Electoral y demás leyes de la República.

Recomendó ordenar y evaluar, el proceso de entrega y número de credenciales, para vigilantes y observadores del proceso de escrutinio final, evitando así un mayor hacinamiento en el espacio en donde es el conteo de votos.

Entre tanto, el magistrado del TSE, Noel Orellana, afirmó que a todos los partidos políticos se les ha entregado la misma cantidad de credenciales, pero si alguno no hace uso de ellas, ya no es responsabilidad del Tribunal

“En el instructivo que emitimos está establecido la obligación que tiene cada uno de los miembros, para que cuadre cuántas papeletas se utilizaron y cuántas no es indispensable, indistintamente tengo o no la investidura de funcionario no se debe crear incertidumbre y pretender callar la decisión del soberano, nosotros estamos respetando una que se ha tomado”, afirmó.

Además, cuatro de los cinco magistrados suplentes del TSE se desligaron del proceso electoral, excepto Marlon Cornejo, debido a que la máxima autoridad ha tomado decisiones inconsultas.