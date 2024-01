Maestros piden a los directores departamentales cese a la intimidación

Samuel Amaya

La Unidad Magisterial Salvadoreña (UMS), que aglutina a diferentes organizaciones de educadores, denunció este martes la intención de directores departamentales de sancionar a maestros que participaron en la marcha magisterial del pasado 26 de enero.

Es de recordar que el viernes 26 de enero, miles de maestros de todo el país se tomaron las calles de San Salvador para exigir al Ministerio de Educación (MINED) que se les brinde el aumento salarial contemplado en el artículo 33 de la Ley de la Carrera Docente. Dicho artículo menciona que el salario de los educadores “se fijará teniendo en cuenta el cargo, con revisiones periódicas no mayores de tres años”.

“Como unidad magisterial hemos enviado notas al ministro de Hacienda, al de Educación y al presidente de la República, pero no hemos encontrado eco, entonces, al agotar la vía del diálogo lo que nos tocaba era la primera medida de hecho, es por eso que el día 26 de enero, convocamos al magisterio nacional a la primera gran marcha magisterial y fue un total éxito”, comentó Daniel Rodríguez, secretario general de SIMEDUCO.

“Estamos pidiendo que no amedrenten a los maestros, todos tenemos derecho en este país”, dijo Rodríguez, ya que han recibido denuncias de maestros que los directores departamentales han solicitado los libros de asistencia de las personas que participaron en la marcha; para quizá un posible descuento.

Rodríguez pidió a todos los directores departamentales, “y en especial al de San Salvador, que es un represivo”, que se abstengan de amenazar a los docentes del país. Los maestros que asistieron este martes a una concentración en las afueras de la Dirección Departamental de San Salvador pidieron, además, que se cumpla la Ley de la Carrera Docente y otros convenios que protegen la libertad de protesta de los maestros salvadoreños.

El secretario de organización de Bases Magisteriales, David Rodríguez, explicó que a través de grupos de WhatsApp se les estaba solicitando a los directores de centros escolares el listado de los profesores que asistieron a las escuelas y a la marcha.

“Algunos de estos directores departamentales, que han sido maestros y que en el pasado anduvieron con nosotros, hoy están cometiendo el error de querer intimidad a los compañeros”, comentó David Rodríguez.

El representante de SIMEDUCO, Daniel Rodríguez, enfatizó que “nunca se había visto ese tipo de cosas”, por lo cual, “al magisterio nacional no lo van a detener, ahora, estamos más unidos, tenemos más fuerza y tenemos más capacidad de movilización y de generar caos al país, así que, que no despierten a este monstruo porque lo van a sentir, y no solo lo van a sentir en educación, lo va a sentir el país completo, así que le pedimos al ministro de Educación y a la comisionada presidencial que le giren instrucciones a los directores departamentales de abstenerse de amenazar a los docentes”, concluyó.