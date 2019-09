Los salvadoreños deben estar atentos y evitar cualquier atropello a sus derechos: Schafik Hándal Vega

@DiarioCoLatino

El grupo parlamentario del FMLN ha manifestado en reiteradas ocasiones, que esta dispuesto a seguir acompañando toda lucha popular para garantizar los derechos de las y los salvadoreños, ante cualquier intento de atropello por parte del actual Gobierno.

En ese marco el diputado Jorge Schafik Hándal, subjefe del grupo parlamentario del partido de izquierda llamó a los diferentes sectores de la sociedad a estar atentos, y ser críticos ante todo intento gubernamental que vaya en contra de sus derechos.

El legislador lamentó que desde la llegada del nuevo Gobierno, el rumbo que se vislumbra para el país es “hacía la derecha”, dejando de lado las políticas sociales que se impulsaron durante las administraciones de izquierda y que favorecieron a miles de familias, en especial a sectores tradicionalmente abandonados.

“No podemos sustituir la acción del pueblo, no es correcto, no es educativo, no es formativo”, señaló el legislador, al hacer referencia a su papel como fuerza política de oposición; pero reiteró que “sí acompañamos” la defensa y preservación de los derechos conquistados en favor de las mayorías.

“El FMLN acompaña, así ha sido siempre (…) pero, si dañada la gente no se expresa, qué fuerza tienen en la Asamblea para hacerlo, aquí somos 23 votos”, consideró.

Hándal Vega insistió en que hay signos negativos por parte del actual Gobierno que están demostrando que el país avanza a escenarios del pasado, a la represión, a la intolerancia, al presidencialismo contra el cual se luchó antes y durante el pasado conflicto armado. “Es volver a los tiempos que superamos en los 70s y 80s; eso es muy peligroso”, afirmó.

“Veamos esto en el marco de lo que sucedió el 15 de septiembre. La imagen que proyectó (el presidente) con su escenario, él solo, sin ningún acompañamiento de otros órganos del Estado, más que con su corte particular que estuvo a los lados de él, los ministros”, comparó respecto a la política gubernamental que se esta impulsando desde el Ejecutivo, por parte del mandatario, y la cual se orienta a despotricar contra toda expresión que cuestione el accionar gubernamental.

“Hay una decisión para poder impulsar la vuelta al neoliberalismo. Volver a un modelo presidencialista, que durante estos diez años se fue quitando. El FMLN siempre trabajó con los tres poderes del Estado”, recordó.

El parlamentario añadió que, durante las administraciones gubernamentales, el FMLN fue tolerante ante muchos atropellos y bloqueos de sectores de derecha, “en aras de la gobernabilidad”. Mientras que el actual gobierno muestra una imagen distinta, “(…) más que de presidente, es de dictador y reyezuelo. Que todo gira alrededor de él y que todos le debemos pleitesía”, definió.

Debe respetarse la independencia de poderes

Para el FMLN, es necesario que el Ejecutivo entienda que hay una división de poderes y el trabajo de la Asamblea Legislativa es complementario al Ejecutivo y al del órgano Judicial. En tanto, el trabajo entre órganos debe girar en el respeto y la coordinación en bien del país.

De hecho, comentó el Legislador, desde la Asamblea ya se han avalado más de $280 millones para el Gobierno central, entre reasignaciones presupuestarias y préstamos, garantizando recursos para impulsar sus primeras políticas.

No obstante, el señalamiento o presión que ha mostrado el mandatario para que los legisladores aprueben rápido más recursos no es lo correcto, expresó Hándal. Por el contrario, dijo que ello solo nos remonta a prácticas del pasado.

“La aprobación de los préstamos para él no va a ser problema, según su entender, porque ya va a tener sometidos a todos, y todo lo que nos envíe, igual que en los tiempos del PCN, del PDC, de ARENA, todo le va a ser aprobado”, indicó, reiterando que el FMLN no se prestará a las votaciones a ‘ojos cerrados’ solo por presiones del Ejecutivo.

Pero estas presiones no se limitan a la aprobación de recursos, sino también han comenzado a incidir en la elección de funcionarios de segundo nivel. Hándal aprovechó para denunciar el intento de los partidos de derecha de querer alcanzar un acuerdo que favorezca al Gobierno, con la elección del funcionario que estará al frente de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos.

“Quieren imponer un procurador de DD.HH. que no le sea molesto”, aseveró.

Presupuesto debe garantizar inversión social

El diputado Hándal recordó que el presidente a través de su ministro de Hacienda, deberá presentar a más tardar el último día de septiembre, según la Constitución de la República, el proyecto de Presupuesto General de la Nación correspondiente al ejercicio fiscal 2020. El dilema, según el parlamentario, y de acuerdo a información extraoficial que han conocido hasta ahora, es que se intenta presentar un presupuesto que reduce la inversión social, recortaría en $10 millones el presupuesto de la Universidad de El Salvador (UES) y no se garantizaría el pago del escalafón a los empleados de salud, entre otras limitantes que se estarían perfilando. “Una apreciación que tenemos en la fracción es que tienen, evidentemente, dos problemas: uno, la inexperiencia; dos, el tema de su modelo (…) un modelo que no esta a favor de los proyectos sociales de la gente”, precisó.

“El presupuesto que nosotros le dejamos tenía un gran acento social (…) es el legado nuestro”, mencionó. Por tanto, reiteró el llamado a la población a estar atenta a defender las conquistas hasta hoy alcanzadas, porque la lucha del FMLN no se dio en la última década.

“Lo conquistado no se obtuvo en diez años, se obtuvo en más de setenta años de lucha social… Nosotros no hicimos cosas por arte de magia, todo tenía un fundamento de lucha”, concluyó.