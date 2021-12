Los hombres sin ideas no son hombres del todo, Almudena Grandes (Madrid, 1960-2021)

Por Wilfredo Arriola

Ha muerto Almudena Grandes y la noticia ha sido un valdaso de agua fria, para el mundo literario en especial Madrid España, lugar de su nacimiento, sin embargo, el aplauso de los lectores y los criticos literarios siempre estará con el respeto puesto a sus pies. Muchos autores literarios han reconocido su trayectoria generando diferentes muestras de agradecimientos, de elegios donde la tristeza ha primado, anecdotas, modos de verla, de conocerla y de cómo aprender tristemente a recordarla. Una maestra para sus allegados y una mujer de inspiración para las mujeres en la via del enorme campo de la novela y de la humanidad. Su verticalidad por sus posturas se le recordan por siempre, no por inamovivles sino por autenticas y bien trabajadas. Nos ha dejado, pero también, ha dejado con su obra un esplendido abanico de historia bajo su sensible mirada, que es y fue sin lugar a dudas, otra manera de comprender la realidad.

Almudena Grandes (Madrid, 1960 – 2021) Su primera muestra destacada se dio conocer en 1989 con Las edades de Lulú, XI Premio La Sonrisa Vertical. Alguna de sus novelas fueron: El corazón heladoTe llamaré Viernes, Malena es un nombre de tango, Atlas de geografía humana, Castillos de cartón, y Los besos en el pan, junto con los volúmenes de cuentos Modelos de mujer y Estaciones de paso, obras que la han convertido en uno de los nombres más consolidados y de mayor proyección internacional de la literatura española contemporánea. Además, varias de sus obras han sido llevadas al cine, llevando así merecidos galardones, ccomo por ejemoplo: el Premio de la Fundación Lara, el Premio de los Libreros de Madrid y el de los de Sevilla, el Rapallo Carige y el Prix Méditerranée. En 2010 publicó Inés y la alegría (Premio de la Crítica de Madrid, el Premio Iberoamericano de Novela Elena Poniatowska y el Premio Sor Juana Inés de la Cruz), primer título de la serie Episodios de una Guerra Interminable, a la que siguieron El lector de Julio Verne (2012), Las tres bodas de Manolita (2014), Los pacientes del doctor García (2017; Premio Nacional de Narrativa) y La madre de Frankenstein (2020).

… pero crecerás, te harás mayor, y tendrás tus ideas, las mías o las de tu padre, y te darás

cuenta de que son mucho más de lo que parecen, de que son una manera de vivir, una manera de enamorarse, de entender el mundo, no tengas miedo de las ideas, Julio, porque los hombres sin ideas no son hombres del todo, los hombres sin ideas son muñecos, marionetas o algo peor, personas inmorales, sin dignidad, sin corazón…

Almudena Grandes, El corazón helado