Marlon Chicas – El Tecleño Memorioso

♫Si quieres que algún día volvamos otra vez, y siempre muy felices mi amor te entregaré. Yo no sé, yo no sé, si aún me estas amando, y serás, ya verás, la dueña de mi ser♫, letra de “Retorno de amor” de Los Gatos Rojos de Santa Tecla, en voz de Raúl Andino, en la década de los 70s.

Recientemente, conversé con el ingeniero Mauricio Rivera, fundador de los Gatos Rojos de Santa Tecla, gracias a las diligentes gestiones de mi buen amigo Óscar Valle, en las que el destacado músico, recordó parte de su juventud, que a continuación transcribo.

José Mauricio Rivera Velasco nació en Santa Tecla el 18 de diciembre de 1950, es hijo de los señores María Luisa de Rivera (+) y Óscar Rivera (+); quienes inculcaron en él, amor por la música, el trabajo y la solidaridad hacía los demás.

Su formación académica la desarrolló en la Escuela Marcelino García Flamenco; el Tercer Ciclo en el Instituto Nacional José Damián Villacorta, del que fue separado por sus conceptos sobre la realidad de ese tiempo, continuando los mismos en el Liceo Tecleño de Rafael Góchez Sosa (+); culminó su bachillerato en el Colegio Salvadoreño Alemán; años más tarde se graduó de técnico en Ingeniería en el Instituto Tecnológico Centroamericano (ITCA), finalizando su educación superior en una universidad privada de la capital, en la que se tituló de ingeniero electricista; sus deseos de superación lo llevaron a la India donde se especializó en Diseño de Software.

Su incursión en la música inicia en 1974 al fundar Los Red Cats (Gatos Rojos), quienes grabaron 5 sencillos, con la disquera guatemalteca DICESA, en la que se produjo canciones como “Romance”, “Eres tú mi gran amor”, “Triste espera”, un arreglo de la canción “Caramelo” de Celia Cruz (+); de todas estas melodías destacó “Retorno de Amor”. Esta agrupación fue integrada por José Alfredo y Antonio Granados, así como Raúl Andino entre otros.

El ingeniero Rivera actuó en otras agrupaciones en la ciudad como Los Rippers de los hermanos Bonilla y Los Rolling Stars. Nuestra celebridad recuerda con humor algunas presentaciones en varios municipios del país, bajo el auspicio de la Asociación Femenina de Impulso al Artista Nacional (AFIAN), en la que eran atendidos a cuerpo de rey por sus admiradoras, provocando los celos en los novios de estas, así como amenazas a muerte por parte de ebrios en algunas de sus presentaciones.

A pesar de los años, siguen activos en ocasiones especiales, actualmente el ingeniero Rivera trabaja en un ambicioso proyecto a favor del medio ambiente, como parte de los Objetivos de Desarrollo Sostenible No 7 de la Organización de Naciones Unidas.

¡Los Gatos Rojos de Santa Tecla, parte de la historia musical de nuestra ciudad!