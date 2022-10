Liz Truss renuncia como primera ministra de Reino Unido

TeleSUR

Liz Truss renunció como primera ministra de Reino Unido este jueves y dejará el cargo después de una semana de nuevas elecciones de emergencia para encontrar a su sucesor, anunció en las afueras de Downing Street la mandataria.

El anuncio se produjo tras 45 días en el cargo durante los cuales el presupuesto de Truss derrumbó los mercados, perdió a dos ministros clave y perdió la confianza de casi todos sus propios parlamentarios.

Su declaración se produjo después de encontrarse con Graham Brady, el presidente del Comité de diputados conservadores conservadores en Downing Street, seguido de su vice primera ministra, Thérèse Coffey, y el presidente del partido, Jake Berry.

Truss dijo que asumió el cargo con “una visión de una economía de alto crecimiento y bajos impuestos que aprovecharía las libertades del Brexit”.

No obstante afirmó que “reconozco que, dada la situación, no puedo cumplir el mandato por el que fui electa por el Partido Conservador. Por tanto, he hablado con Su Majestad el Rey para comunicarle que renuncio como líder del Partido Conservador.

“Esta mañana me reuní con el presidente del Comité de 1922, Sir Graham Brady. Hemos acordado que habrá una elección de liderazgo que se completará dentro de la próxima semana. Esto asegurará que permanezcamos en representación para cumplir con nuestros planes fiscales y mantener la estabilidad económica y la seguridad nacional de nuestro país. Permaneceré como primer ministro hasta que se elija un sucesor”.

Truss es la primera ministra con menos tiempo en la historia de Reino Unido.